Eltávolították a nő rákos anyajegyét: sokkot kapott, amikor levette a kötést

Daniela Mullins bőrproblémái először a szülés után jelentkeztek, ezért úgy döntött, hogy felkeres egy bőrgyógyászt. Amikor 2025 áprilisában vizsgálatra ment, bőrgyógyásza felfigyelt az arcán lévő anyajegyre, amelyet elmondása szerint először 2015 júniusában vett észre. Daniela szerint az anyajegy normálisnak tűnt, de orvosa másképp látta a helyzetet.

A bőrgyógyász aggódni kezdett az édesanya anyajegye miatt / Fotó: Pexels

Az anyajegy eltávolítás után jött a döbbenet

Egyáltalán nem vettem észre, hogy változott az anyajegyem. Csak a diagnózis után néztem vissza a képeimet, és akkor jöttem rá, mennyire más lett

- mesélte az édesanya.

Mivel Daniela nemrég szült, bőrgyógyásza úgy döntött, hogy vár a biopsziával. Október 24-én végül sor került az orvosi beavatkozásra, és egy héttel később kiderült, hogy melanomája van. A diagnózis 0. stádiumú bőrrák, ami azt jelenti, hogy a rák még csak a bőr felszínén volt, és nem terjedt tovább. Hálaadás előtt eltávolították az anyajegyet és a környező szövetet.

Ha nem lett volna az a bőrvizsgálat, amit előre lefoglaltam, nem tudom, mikor jöttem volna rá, hogy melanoma van az arcomon

- mondta.

A műtét után Mullins elmondása szerint egészen jól érezte magát, de csak addig, amíg le nem vette a kötést.

Addig ez csak egy diagnózis volt papíron, és még a beavatkozás alatt sem aggódtam, nem voltam ijedt és nem féltem. Amikor megláttam a nyomot az arcomon, akkor jött át az egész, és nem az esztétika miatt. Egyszerűen valósággá vált. Kézzelfoghatóvá

- emlékezett vissza Daniela.

Bár az anyajegy csak egy kis pötty volt az arcán, a vágás nagyobb területet érintett. Daniela azonban hangsúlyozza, hogy kevésbé aggódik a heg miatt, sokkal inkább az egészségére koncentrál. A jövőben négyhavonta ellenőrzésre jár, amit valószínűleg élete végéig követnie kell majd - számolt be róla a People Magazin.