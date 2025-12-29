Megdöbbentő: ezek a mindennapi szokások növelhetik a szájrák kialakulását

Mindenkinek megvannak a saját szokásai, amelyeket az évek során alakított ki, de eljött az ideje az életmódbeli változtatásoknak. Számos dolog van, amit nap mint nap teszünk, és amelyek egészségügyi problémákhoz vezethetnek, például a szájrák kialakulásához.
Az alkohol az összes szájrákos eset közel egyharmadához köthető, a túlzott fogyasztás pedig jelentősen növeli a betegség kialakulásának kockázatát. Az alkohol fogyasztás mellett még a dohányzás is előkerül, a kockázat akár 30-szorosára is nőhet. Ezért érdemes átgondolni az alkohol fogyasztási szokásainkat.
A gyakori UV-sugárzásnak való kitettség bőrrákhoz vezethet. Nem számít, hogy a barnaság természetes napsütésből vagy szoláriumból származik, a kockázat ugyanaz marad. Ezek a szokások azonban a szájrák kialakulásához is vezethetnek, hiszen a bőrrák a szájon és az ajkakon is kialakulhat, ez a terület pedig gyakran ki van téve az UV-sugárzásnak.
Ismert tény, hogy a dohányzás rendkívül ártalmas az egészségre, de sokan gondolják azt, hogy a füstmentes dohánytermékek kevésbé lehetnek veszélyesek az egészségre. Ez azonban tévedés. A füstmenetes dohánytermékek rendkívül károsak, és drasztikusan növelhetik a szájrák kialakulásának kockázatát. Ezek a termékek általában oltott meszet, areca-magot, fűszereket, valamint ízesítőket és édesítőket tartalmaznak.
Az egészséges, kiegyensúlyozott étrend előnyei szinte végtelenek, és kulcsfontosságú lehet olyan betegségek, mint a szájrák megelőzésében. Az Oral Health Foundation szerint a szájrákok körülbelül egyharmada köthető az egészségtelen étrendhez és a vitaminok, illetve az ásványi anyagok hiányához. Kutatások szerint az Omega-3 fogyasztása csökkentheti a kockázatot, ez megtalálható például a tojásban és a halban is. A rostban gazdag ételek bevitele is ajánlott, például a diófélék, magvak és a barna rizs segíthet csökkenteni a szájrák kialakulását.
Nem meglepő módon a dohányzás szoros összefüggésben áll a szájrákkal. Ez a mindennapi szokás, akár tízszeresére növelheti a betegség kialakulásának kockázatát a nem dohányzókhoz képest. A szájrákok több mint 60 százaléka köthető a dohányzáshoz, és bizonyítékok vannak arra is, hogy a passzív dohányzás szintén növelheti a kockázatot - számolt be róla az Unilad.
