Megdöbbentő: ezek a mindennapi szokások növelhetik a szájrák kialakulását

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 29. 12:30
Néhány egyszerű, mindennapi szokás veszélyeztetheti az egészséget. Az egészségünk feletti kontroll rendkívül fontos, és mindig érdemes tisztában lenni azzal, hogyan befolyásolják mindennapi szokásaink a jólétünket. Ezek a hétköznapi szokások pedig növelhetik a szájrák kialakulását.

Mindenkinek megvannak a saját szokásai, amelyeket az évek során alakított ki, de eljött az ideje az életmódbeli változtatásoknak. Számos dolog van, amit nap mint nap teszünk, és amelyek egészségügyi problémákhoz vezethetnek, például a szájrák kialakulásához.

Egyszerű, mindennapi szokások, amelyek felelősek a szájrák kialakulásáért
Egyszerű, mindennapi szokások, amelyek felelősek a szájrák kialakulásáért Fotó: BSIP via AFP /  AFP

Ezek a szokások növelhetik a szájrák kockázatát

Alkohol fogyasztása

Az alkohol az összes szájrákos eset közel egyharmadához köthető, a túlzott fogyasztás pedig jelentősen növeli a betegség kialakulásának kockázatát. Az alkohol fogyasztás mellett még a dohányzás is előkerül, a kockázat akár 30-szorosára is nőhet. Ezért érdemes átgondolni az alkohol fogyasztási szokásainkat.

Napfény és szolárium

A gyakori UV-sugárzásnak való kitettség bőrrákhoz vezethet. Nem számít, hogy a barnaság természetes napsütésből vagy szoláriumból származik, a kockázat ugyanaz marad. Ezek a szokások azonban a szájrák kialakulásához is vezethetnek, hiszen a bőrrák a szájon és az ajkakon is kialakulhat, ez a terület pedig gyakran ki van téve az UV-sugárzásnak.

Füstmentes dohánytermékek

Ismert tény, hogy a dohányzás rendkívül ártalmas az egészségre, de sokan gondolják azt, hogy a füstmentes dohánytermékek kevésbé lehetnek veszélyesek az egészségre. Ez azonban tévedés. A füstmenetes dohánytermékek rendkívül károsak, és drasztikusan növelhetik a szájrák kialakulásának kockázatát. Ezek a termékek általában oltott meszet, areca-magot, fűszereket, valamint ízesítőket és édesítőket tartalmaznak.

Étrend

Az egészséges, kiegyensúlyozott étrend előnyei szinte végtelenek, és kulcsfontosságú lehet olyan betegségek, mint a szájrák megelőzésében. Az Oral Health Foundation szerint a szájrákok körülbelül egyharmada köthető az egészségtelen étrendhez és a vitaminok, illetve az ásványi anyagok hiányához. Kutatások szerint az Omega-3 fogyasztása csökkentheti a kockázatot, ez megtalálható például a tojásban és a halban is. A rostban gazdag ételek bevitele is ajánlott, például a diófélék, magvak és a barna rizs segíthet csökkenteni a szájrák kialakulását.

Dohányzás

Nem meglepő módon a dohányzás szoros összefüggésben áll a szájrákkal. Ez a mindennapi szokás, akár tízszeresére növelheti a betegség kialakulásának kockázatát a nem dohányzókhoz képest. A szájrákok több mint 60 százaléka köthető a dohányzáshoz, és bizonyítékok vannak arra is, hogy a passzív dohányzás szintén növelheti a kockázatot - számolt be róla az Unilad.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
