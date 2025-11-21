Elképesztő felfedezés: ez a hétköznapi gyógyszer lehet a rák ellenszere!

Szenzációként emlegetik azt az áttörést, amely nem egy vadonatúj, milliárdokba kerülő kísérleti szerből, hanem egy több mint 40 éve ismert féregtelenítő gyógyszerből született. A Johns Hopkins Egyetem kutatói ugyanis szabadalmaztatták a mebendazol egy eddig kevéssé ismert, átalakított formáját – a „polimorf C” nevű kristályszerkezetet –, amely a jelek szerint sokkal hatékonyabban pusztítja a rákos sejteket, mint az eddig forgalomban lévő változatok.

Olyan gyógyszer lehet a megoldás, amire eddig senki sem gondolt. / Fotó: Tamakhin Mykhailo / Shutterstock

Hatékony lehet a rák ellen ez a hétköznapi gyógyszer

A mebendazol világszerte ismert, biztonságosan alkalmazható készítmény emberi és állati féregfertőzések kezelésére. Az újonnan azonosított kristályforma azonban képes olyan helyekre is bejutni, ahová a legtöbb kemoterápiás szer soha: például az agyba. A polimorf C átjut a vér-agy gáton, így elérheti az olyan agresszív daganatokat is, mint a gliomák vagy a medulloblasztómák.

A szabadalom szerint egy legalább 90%-ban polimorf C-t tartalmazó, szájon át szedhető készítmény sokkal magasabb hatóanyagszintet ér el a daganatokban, mint a hagyományos mebendazol. A kutatók úgy vélik, ez az új forma széles körben alkalmazható lehet: az agydaganatoktól kezdve emlő-, vastagbél-, tüdő-, hasnyálmirigy- és pajzsmirigyrákokon át egészen azokig, akiknél magas a rák kialakulásának kockázata – akár megelőzés céljából is.

Egerekkel végzett kísérletek során a polimorf C nemcsak nagy hatékonysággal jutott be a daganatokba, de erősebb tumorgátló hatást fejtett ki, mint a mebendazol többi változata. A kutatók kombinációs terápiát is javasoltak: a polimorf C-t elacridarral párosítva – egy olyan szerrel, amely gátolja a ráksejtek „gyógyszer-kipumpáló” mechanizmusát –, még jobb eredményeket értek el, meghosszabbítva az állatok túlélését. Nagy dózisban azonban a kombináció mellékhatásokat eredményezett, ezért óvatos adagolásra lesz szükség.

A szabadalom rendkívül széles spektrumot fed le: agytumorok, emlő-, petefészek-, hasnyálmirigy-, prosztata- és pajzsmirigyrák, melanóma és többféle szarkóma is szerepel a lehetséges célpontok között. A legnagyobb kihívás eddig a mebendazol ingadozó felszívódása volt – a polimorf C ezt a problémát hivatott kiküszöbölni.

Mivel a gyógyszer alapváltozatát már az 1970-es években engedélyezték, és évtizedek óta biztonságosnak tartják, az új formuláció klinikai vizsgálatai sokkal gyorsabban indulhatnak el, mint egy teljesen új molekuláé. A kutatók azonban hangsúlyozzák: attól, hogy állatoknál működött, még nem biztos, hogy az embereknél is így lesz. Ki kell dolgozni az optimális dózist, a kezelési módot és azt is, hogyan kapcsolható más gyógyszerekhez.