A 11. születésnapján jött a sokkoló diagnózis: most így segít másokon a bátor kislány

kislány
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 01. 12:00
rákos daganatdaganat
Nem adja fel könnyen. A kislány most másoknak szeretne segíteni.

Egy angliai kislánynál a 11. születésnapján diagnosztizáltak egy rendkívül ritka és agresszív agydaganatot. Millie Butler tavaly szeptemberben, a születésnapján tudta meg, hogy primer intracraniális szarkómában szenved.

Kislány
Szörnyű diagnózist kapott a születésnapján a 11 éves kislány / Fotó: Komsan Loonprom /  Shutterstock 

A kislány hősiesen viseli a megpróbáltatásokat

Az Amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézet (NIH) meghatározása szerint a primer intracraniális szarkóma ritka, de agresszív daganattípus, amely jellemzően az agy legnagyobb részében, az úgynevezett szupratentoriális elülső agyterületen alakul ki.

Millie diagnózisa óta a nagyszülei, Sue és Brian rendszeresen osztanak meg híreket az unokájuk állapotáról és kezeléséről egy adománygyűjtő oldalon. A család tájékoztatása szerint Millie előtt még egy teljes évnyi kezelés áll, amely kemoterápiából, sugárterápiából és protonterápiából áll majd. A családtagok elmondása szerint a kezelések célja az, hogy a daganat lehetőleg ne térjen vissza, miután sikerült eltávolítani.

Sue és Brian hozzátették: a kezelések rendkívül megterhelőek lesznek a kislány számára, és Millie-t különösen megviseli, hogy a terápia miatt elveszíti a haját. Ennek ellenére a nagyszülők szerint a kislány rendkívüli bátorságról tesz tanúbizonyságot: mint mondták, Millie beleegyezett abba is, hogy kutatási célú vizsgálatokon vegyen részt, amelyek más betegek gyógyulását is segíthetik.

Egy helyi lap beszámolója szerint az adománygyűjtés célja az, hogy Millie a kezelések befejezése után elutazhasson Új-Zélandra, ahol egy barátját szeretné meglátogatni. Millie nagymamája november végén már arról számolt be, hogy a kislány sikeresen túl van az első kemoterápiás cikluson, amelyet elmondása szerint meglepően jól viselt.

Egy december 18-i frissítésben Sue arról írt, hogy Millie megkezdte a második kemoterápiás kezelést, időközben pedig leborotválták a haját. Egy január 20-án végzett vizsgálat kimutatta, hogy a kemoterápia sikeresnek bizonyult, a legfrissebb hírek szerint pedig jóváhagyták Millie protonterápiáját, így márciusban megkezdheti a hathetes kúrát - derül ki a People cikkéből.

 

