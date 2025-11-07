Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Rezső névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Bármi is történik, én tovább élek” – a háromgyermekes édesanya azt hitte, csak kimerült, majd pusztító diagnózist kapott

anyaság
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 07. 19:30
tüneteklimfóma
Fáradtságát az anyaságnak, izzadását és viszketését a menopauzának gondolta. Az orvosai azonban sokkal rosszabb hírt közöltek vele.
CJA
A szerző cikkei

Jessica Farrington több furcsa tünetet is észrevett magán, de az anyaságnak tudta be, hiszen három gyermek mellett nem volt könnyű az élet.

Furcsa tünetei után, súlyos diagnózist kapott a háromgyermekes anyuka
Furcsa tünetei után, súlyos diagnózist kapott a háromgyermekes anyuka
Fotó: Hush Naidoo Jade Photography /  Unsplash (Illusztráció)

Először akkor tűnt fel neki a változás, amikor 2024-ben elkezdett éjszaka izzadni. A 45 éves nő a menopauza kezdetére gondolt, amikor reggel nemcsak a pizsamája, hanem az egész ágya is vizes volt.

2024 októberében aztán elkezdtem viszkető bőrt tapasztalni.

A család épp ekkor költözött Montanából Texasba, így úgy gondolta, a víz miatt lehet. Szűrőt cserélt a zuhanyfejen, és tisztább mosószerre váltott, de semmi sem javított a helyzeten.

Ismét arra gondoltam, hogy talán a menopauza része, mert megmagyarázhatatlan fogyást is tapasztaltam.

Ekkor már kimerültnek is érezte magát, de erre csak később jött rá, hiszen akkor még azt hitte, a három gyerek meríti ki ennyire. Az anyuka továbbra is úgy gondolta, nem nagy a baj.

Amikor felfedezett egy kisebb dudort a hónaljában, orvoshoz kellett volna fordulnia, de abban reménykedett, hogy magától eltűnik. Sajnos ez nem így történt.

Csak egyre nagyobb lett. Decemberben végre elmentem az orvosomhoz, és megosztottam vele a tüneteimet és aggodalmaimat. Vérvizsgálatokat rendelt el, beleértve a hormonjaim vizsgálatát is, valamint mammográfiát és ultrahangvizsgálatot is a hónaljamban lévő csomóra.

A hormonjai és a mammogramja is tiszta volt, a menopauzának semmi jele sem volt. Három hónappal később hívták vissza, addig azt kérték, figyelje a dudort, amely néhány akkorra  már a nyirokcsomóit is befolyásolta.

Furcsa tüneteit súlyos betegség okozta

Ekkor egy biopszia alapján derült ki, hogy Farrington follikuláris limfómában szenved. A follikuláris limfóma egy olyan nem-Hodgkin limfómatípus, amely általában lassan növekszik.

A vizsgálatok eredményei azt mutatták, hogy a rák átterjedt a nyakába, mindkét hónaljába, az aorta körüli területre, a hasába és az ágyékában található nyirokcsomókra. A vérben és a csontvelőben is kimutatható volt, ami a 4. stádiumú rák diagnózisához vezetett.

Úgy érzem, hogy nőkként arra vagyunk előfeltételezve, hogy félresöpörjük a látszólag apró dolgokat, így könnyen észrevétlenek maradhatnak.

Farrington kezelése hat hónap kemoterápiából állt, amelyet már befejezett. Egy PET-vizsgálat vár most rá, hogy eldöntsék a következő lépéseket: ez lehet immunterápia is amely altató hatású lehet a betegség kiújulásának megelőzése érdekében.

Miután számos saját tünetét figyelmen kívül hagyta, Farrington arra ösztönzi az embereket, hogy hallgassanak a testükre, és ismerjék fel, ha valami nem tűnik helyesnek - írja a Newsweek.

@jessica.farrington She’s equal parts grit and grace. A Texas transplant, photographer, and Stage 4 baddie finding her marbles one Topo Chico at a time. #midlifemom #westernlifestyle #cancersurvivor #DryHumorQueen #WomenOver40Style ♬ original sound - Hey, it’s Jess
Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu