„Bármi is történik, én tovább élek” – a háromgyermekes édesanya azt hitte, csak kimerült, majd pusztító diagnózist kapott

Furcsa tünetei után, súlyos diagnózist kapott a háromgyermekes anyuka

Először akkor tűnt fel neki a változás, amikor 2024-ben elkezdett éjszaka izzadni. A 45 éves nő a menopauza kezdetére gondolt, amikor reggel nemcsak a pizsamája, hanem az egész ágya is vizes volt.

2024 októberében aztán elkezdtem viszkető bőrt tapasztalni.

A család épp ekkor költözött Montanából Texasba, így úgy gondolta, a víz miatt lehet. Szűrőt cserélt a zuhanyfejen, és tisztább mosószerre váltott, de semmi sem javított a helyzeten.

Ismét arra gondoltam, hogy talán a menopauza része, mert megmagyarázhatatlan fogyást is tapasztaltam.

Ekkor már kimerültnek is érezte magát, de erre csak később jött rá, hiszen akkor még azt hitte, a három gyerek meríti ki ennyire. Az anyuka továbbra is úgy gondolta, nem nagy a baj.

Amikor felfedezett egy kisebb dudort a hónaljában, orvoshoz kellett volna fordulnia, de abban reménykedett, hogy magától eltűnik. Sajnos ez nem így történt.

Csak egyre nagyobb lett. Decemberben végre elmentem az orvosomhoz, és megosztottam vele a tüneteimet és aggodalmaimat. Vérvizsgálatokat rendelt el, beleértve a hormonjaim vizsgálatát is, valamint mammográfiát és ultrahangvizsgálatot is a hónaljamban lévő csomóra.

A hormonjai és a mammogramja is tiszta volt, a menopauzának semmi jele sem volt. Három hónappal később hívták vissza, addig azt kérték, figyelje a dudort, amely néhány akkorra már a nyirokcsomóit is befolyásolta.

Furcsa tüneteit súlyos betegség okozta

Ekkor egy biopszia alapján derült ki, hogy Farrington follikuláris limfómában szenved. A follikuláris limfóma egy olyan nem-Hodgkin limfómatípus, amely általában lassan növekszik.

A vizsgálatok eredményei azt mutatták, hogy a rák átterjedt a nyakába, mindkét hónaljába, az aorta körüli területre, a hasába és az ágyékában található nyirokcsomókra. A vérben és a csontvelőben is kimutatható volt, ami a 4. stádiumú rák diagnózisához vezetett.

Úgy érzem, hogy nőkként arra vagyunk előfeltételezve, hogy félresöpörjük a látszólag apró dolgokat, így könnyen észrevétlenek maradhatnak.

Farrington kezelése hat hónap kemoterápiából állt, amelyet már befejezett. Egy PET-vizsgálat vár most rá, hogy eldöntsék a következő lépéseket: ez lehet immunterápia is amely altató hatású lehet a betegség kiújulásának megelőzése érdekében.