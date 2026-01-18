Egy éven át titkolta a rákbetegségét Sir Cliff Richard

Sir Cliff Richard csak nemrég árulta el, hogy egy teljes éven át prosztatarákkal küzdött. A családján kívül ezt eddig senki sem tudta. A komoly betegséget az egyik turnéja előtti alapos orvosi kivizsgáláson fedezték fel. Mivel korán észlelték, szerencsére nem terjedt át más szervekre.

Szerencsére időben észlelték Cliff Richard betegségét, így szerencsésen meggyógyult

(Fotó: Visionhaus/hot! magazin!/Getty images)

Cliff Richard betegsége már a múlt

„Éppen Ausztráliába és Új-Zélandra készültem, és a biztosítás miatt ki kellett vizsgáltatnom magam; eközben derült ki, hogy prosztatarákom van” – mesélte az előadó az ITV Good Morning Britain című reggeli műsorában.

Először nagyon megrémültem, de aztán megnyugodtam, ugyanis korai stá­dium­ban volt, és nem képezett áttéteket.

„Jelenleg nincs bennem nyoma. Persze nem tudhatom, hogy visszatér-e; az ilyesmiben sosem lehetünk biztosak. Emiatt vagyok meggyőződve arról, hogy feltétlenül ki kell vizsgáltatnunk magunkat. Hiszen ez nem játék, ebbe bele is lehet halni!”

Sir Cliff szeretne együttműködni III. Károllyal a brit férfiak rákszűrése érdekében; a király épp a minap beszélt a saját rákkezeléséről, és hangsúlyozta a rák korai stádiumban történő felismerését célzó ellenőrzések fontosságát.

„Elfogadhatatlannak tartom a kötelező szűrési program hiányát” – magyarázta az énekes, akit korábban pedofíliával vádoltak meg.

Mi, férfiak is megérdemeljük, hogy a nőkhöz hasonlóan nekünk is lehetőségünk legyen elvégeztetni a szűrővizsgálatokat.

„Valahányszor beszélek egy férfitársammal, mindig felmerül ez a kérdés. Ezért gondolom, hogy a kormányunknak meg kell hallgatnia minket!”

Egyetlen nőt szeretett egész életében Cliff Richard soha nem nősült meg. A művészi útját helyezte előtérbe, a zenében és a hitben talált kiteljesedést a hagyományos családi élet helyett. Egyetlen nőt szeretett (titokban) egész életében: Olivia Newton-Johnt. Az 1971-es megismerkedésükkor azonnal életre szóló barátság alakult ki köztük. Végül nem lettek egy pár, viszont végig igazi lelki társak voltak. Olivia 2022-es halálakor Cliff örökre bezárta a szívét.



