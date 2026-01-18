Egy éven át titkolta a rákbetegségét Sir Cliff Richard

Sir Cliff Richard csak nemrég árulta el, hogy egy teljes éven át prosztatarákkal küzdött. A családján kívül ezt eddig senki sem tudta. A komoly betegséget az egyik turnéja előtti alapos orvosi kivizsgáláson fedezték fel. Mivel korán észlelték, szerencsére nem terjedt át más szervekre.
„Éppen Ausztráliába és Új-Zélandra készültem, és a biztosítás miatt ki kellett vizsgáltatnom magam; eközben derült ki, hogy prosztatarákom van” – mesélte az előadó az ITV Good Morning Britain című reggeli műsorában.
Először nagyon megrémültem, de aztán megnyugodtam, ugyanis korai stádiumban volt, és nem képezett áttéteket.
„Jelenleg nincs bennem nyoma. Persze nem tudhatom, hogy visszatér-e; az ilyesmiben sosem lehetünk biztosak. Emiatt vagyok meggyőződve arról, hogy feltétlenül ki kell vizsgáltatnunk magunkat. Hiszen ez nem játék, ebbe bele is lehet halni!”
Sir Cliff szeretne együttműködni III. Károllyal a brit férfiak rákszűrése érdekében; a király épp a minap beszélt a saját rákkezeléséről, és hangsúlyozta a rák korai stádiumban történő felismerését célzó ellenőrzések fontosságát.
„Elfogadhatatlannak tartom a kötelező szűrési program hiányát” – magyarázta az énekes, akit korábban pedofíliával vádoltak meg.
Mi, férfiak is megérdemeljük, hogy a nőkhöz hasonlóan nekünk is lehetőségünk legyen elvégeztetni a szűrővizsgálatokat.
„Valahányszor beszélek egy férfitársammal, mindig felmerül ez a kérdés. Ezért gondolom, hogy a kormányunknak meg kell hallgatnia minket!”
Egyetlen nőt szeretett egész életében
Cliff Richard soha nem nősült meg. A művészi útját helyezte előtérbe, a zenében és a hitben talált kiteljesedést a hagyományos családi élet helyett. Egyetlen nőt szeretett (titokban) egész életében: Olivia Newton-Johnt. Az 1971-es megismerkedésükkor azonnal életre szóló barátság alakult ki köztük. Végül nem lettek egy pár, viszont végig igazi lelki társak voltak. Olivia 2022-es halálakor Cliff örökre bezárta a szívét.
