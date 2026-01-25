"A Jóisten kezében vagyok" - többször is veszélybe került a kétszeresen transzplantált TikTok-sztár

Siklós Csabáról már néhány hónappal a születése után kiderült, hogy nem egészségesen jött a világra. A kétszeresen transzplantált TikTok-sztár most arról számolt be lapunknak, hogy a napokban többször is komoly veszélybe került.

Siklós Csaba többször is veszélybe került a jég miatt.

Fotó: Ripost

Csaba 14 évesen került fel a transzplantációs várólistára. Nem volt számára egyszerű donort találni, mert egyszerre volt szüksége új májra és vesére. 10 évvel később egy motorbalesetben elhunyt rendőr szerveit megkapta, és ezzel új esélyt kapott az életre.

Többször is veszélybe került

A TikTokkernek különösen vigyáznia kell magára, mert egy komolyabb ütés akár végzetes is lehet számára, éppen ezért különböző sportoktól is tartózkodnia kell. A ma már 36 éves férfi nem emelhet nehéz súlyokat és nem is futballozhat. Az édesanyjával él kettesben egy családi házban Tiszakeszin. Hogy ne a szintén beteg asszonyra hagyatkozzon, elhelyezkedett egy mezőcsáti cipőkészítő üzemben. A napi bejárás eddig nem okozott neki problémát, de az idei extrém hideg megnehezíti a dolgát.

Annak még örültem, hogy leesett a hó, mert minden szép fehér volt, de aztán megfagyott, és az utak síkossá váltak. A munkahelyemen csak ezért nem szerettem volna szabadnapokat kivenni, tehát bejártam. Egy hét alatt legalább 12-szer elestem

– mondta a Borsnak Csaba, aki valósággal rettegett attól, hogy eltörik valamelyik végtagja, vagy ami még rosszabb, károsodik a beültetett mája vagy veséje.

A Jóisten kezében vagyok. Hálát adok neki, hogy nem történt nagyobb baj. Talán a cukorbetegségem miatt egyébként egy hetekkel ezelőtti sérülésem sem gyógyul megfelelően. Amikor Budapesten leszálltam a vonatról, forró gőz csapott a lábamra. A sebem azóta is fáj

– mesélte Siklós.

A TikTokker bízik benne, hogy hamarosan véget ér a kálváriája, és végre csak jó dolgok történnek már vele. Istenhez imádkozik azért, hogy 2026-ban végre megismerje élete szerelmét.