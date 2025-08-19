"Újra átélem a percet..." - A magyar Tiktok-sztár új vesét és májat kapott: így van most

Siklós Csaba 11 évvel ezelőtt feküdt kés alá. 2014. augusztus 12., a kétszeresen transzplantált TikTok-sztár számára, amolyan második születésnap. Mindössze néhány hónapos volt, amikor az édesanyja pelenkázás közben észrevette, hogy a csecsemő keserves sírással reagál, ha a lábát mozgatják. Kiderült, hogy a kisfiút vesemedence-gyulladással született. Később a gyermek mája is károsodott, de csak 14 évesen került fel a transzplantációs várólistára. Az alkalmas donort csak 10 évvel később találták meg.

Siklós Csaba példaképe Váradi Olasz énekes / Fotó: Ripost

Az évfordulókon rendszeresen felidézem magamban az emlékeket. Ilyenkor újra átélem a percet, amikor betoltak a műtőbe, illetve, amikor, már az új vesével és májjal felébredtem. Szokás azt mondani, hogy az élet eseményei nem ismétlődnek, de ez az én esetemben nem igaz

– mondta Csaba a Borsnak, és magyarázatképpen hozzátette: 2024-ben és 2023-ban is szingliként kellett megünnepelnie, hogy egy újabb esztendő eltelt az operáció óta. A híresség szívesen venné, ha egy őszinte szerelem reményében bejelölné őt egy hölgy a Facebookon, vagy felvenné vele a kapcsolatot a TikTok-on.

A TikTok-sztár naponta több kilométert kerékpározik / Fotó: Ripost

Siklós Csaba még nem boldog maradéktalanul

- Szívesen mondanám azt, hogy boldog vagyok, hiszen nem felejtem el, hogy új esélyt kaptam az élettől, de az igazság szerint egyre jobban hiányzik egy szerető társ – vallotta be a táncos videóiról ismert TikTok-sztár, akinek a Ripost videóstábja idén nyáron teljesítette álmát, amikor leszervezett neki egy személyes találkozót Váradi Olasz énekessel. Az előadóművész a saját lakásán fogadta a feltörekvő táncost, és még azt is megígérte, hogy a közeljövőben szerepelhet az egyik klipjében.