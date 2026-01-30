Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Martina, Gerda névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Boldog, négyéves kisgyerek voltam, amikor az orvosok valami rémeset találtak a véremben”

betegség
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 30. 07:00
leukémiavér
Kisgyermek volt még a nő, amikor kiderült a legrosszabb. A vérében találták meg a rendellenesség nyomait.

Egy brit nő őszintén és bátran idézte fel azt a pillanatot, amikor az orvosok valami súlyos rendellenességet találtak a vérében. Clara mindössze négyéves volt, egy teljesen átlagos, boldog kisgyerek, amikor a kórházban kapott hír örökre megváltoztatta az életét.

Semmi aggasztót nem tapasztalt, szörnyű dolgot találtak a vérében.
Semmi aggasztót nem tapasztalt, szörnyű dolgot találtak a vérében.
Fotó: Fuss Sergey /  Shutterstock 

Véraláfutásokkal indult, borzalmas betegség jele volt

Visszaemlékezése szerint csupán néhány allergiája volt, „semmi igazán aggasztó”. Egy idő után azonban a szülei észrevették, hogy Clara gyakran sápadt, könnyen alakulnak ki rajta véraláfutások, ezért orvoshoz fordultak és vizsgálatokat kértek. Évekkel később Clara erről az időszakról beszélt a Times Radio egyik műsorában.

Clara így emlékezett vissza:

„Voltak allergiáim, de semmi különösebb. Aztán a szüleim elkezdtek aggódni amiatt, hogy gyakran lettem véraláfutásos, és nagyon sápadt voltam. Elvittek orvoshoz.”

Elmondása szerint egyik péntek este még úgy tűnt, minden rendben van, ám másnap reggel a kórház telefonált a családnak, hogy a vizsgálatok alapján „valami sokkal baljósabb dolog” látszik a vérében.

 „Boldog, négyéves kisgyerek voltam, amikor az orvosok valami rémeset találtak a véremben”

Hétfő reggelre Clara már vérátömlesztésre szorult, az orvosok akut mieloid leukémiát diagnosztizáltak nála. Ez egy gyors lefolyású vérképzőszervi daganat, amely során az éretlen fehérvérsejtek elárasztják a csontvelőt, megakadályozva az egészséges vérsejtek termelődését. 

Clara közel hat hónapot töltött kórházban. Elmondása szerint a nővérek jelentették számára a társas életet, sokat táncoltak, beszélgettek, és amikor volt rá ereje, közösen próbáltak örömöt találni a mindennapokban. 

Felidézte, hogy sok olyan gyermekkel barátkozott össze az osztályon, akik később nem élték túl a betegséget. Halloweenkor például csokit gyűjtöttek, az elkülönítő ablakokon keresztül integetve. A felépülése után Clara gyermekápolónak tanult, és ma már ő segít azoknak a fiatal betegeknek, akik hasonló kihívásokkal néznek szembe, mint amelyeket ő maga is átélt, derül ki a Mirror cikkéből.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu