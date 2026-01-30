Egy brit nő őszintén és bátran idézte fel azt a pillanatot, amikor az orvosok valami súlyos rendellenességet találtak a vérében. Clara mindössze négyéves volt, egy teljesen átlagos, boldog kisgyerek, amikor a kórházban kapott hír örökre megváltoztatta az életét.
Visszaemlékezése szerint csupán néhány allergiája volt, „semmi igazán aggasztó”. Egy idő után azonban a szülei észrevették, hogy Clara gyakran sápadt, könnyen alakulnak ki rajta véraláfutások, ezért orvoshoz fordultak és vizsgálatokat kértek. Évekkel később Clara erről az időszakról beszélt a Times Radio egyik műsorában.
Clara így emlékezett vissza:
„Voltak allergiáim, de semmi különösebb. Aztán a szüleim elkezdtek aggódni amiatt, hogy gyakran lettem véraláfutásos, és nagyon sápadt voltam. Elvittek orvoshoz.”
Elmondása szerint egyik péntek este még úgy tűnt, minden rendben van, ám másnap reggel a kórház telefonált a családnak, hogy a vizsgálatok alapján „valami sokkal baljósabb dolog” látszik a vérében.
„Boldog, négyéves kisgyerek voltam, amikor az orvosok valami rémeset találtak a véremben”
Hétfő reggelre Clara már vérátömlesztésre szorult, az orvosok akut mieloid leukémiát diagnosztizáltak nála. Ez egy gyors lefolyású vérképzőszervi daganat, amely során az éretlen fehérvérsejtek elárasztják a csontvelőt, megakadályozva az egészséges vérsejtek termelődését.
Clara közel hat hónapot töltött kórházban. Elmondása szerint a nővérek jelentették számára a társas életet, sokat táncoltak, beszélgettek, és amikor volt rá ereje, közösen próbáltak örömöt találni a mindennapokban.
Felidézte, hogy sok olyan gyermekkel barátkozott össze az osztályon, akik később nem élték túl a betegséget. Halloweenkor például csokit gyűjtöttek, az elkülönítő ablakokon keresztül integetve. A felépülése után Clara gyermekápolónak tanult, és ma már ő segít azoknak a fiatal betegeknek, akik hasonló kihívásokkal néznek szembe, mint amelyeket ő maga is átélt, derül ki a Mirror cikkéből.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.