Ez a 4 csillagjegy jelentős bőséget és szerencsét vonz novemberben

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 29. 10:30
Ha úgy érzed, nehezebb napokkal nézel szembe, megnyugodhatsz. Akár a te csillagjegyed is számíthat a novemberi bőségre és szerencsére.

Bőség áll a házhoz! Tartja a mondás, most azonban néhány csillagjegy valóban erre számíthat a következő hónapban. Novemberben négy csillagjegy a bőség mellett szerencsére is számíthat!

November a bőség és a szerencse hónapja lesz Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Bőség és szerencse köszönt be novemberben

Novemberben két szerencsével kapcsolatos bolygó, a Jupiter és a Vénusz hoz különösen kedvező energiákat. A Jupiter ekkor a Rák jegyében jár, és november 11-től március 11-ig retrográd mozgásba kezd. Ilyenkor nem vész el a pozitív hatása, inkább a belső átalakulás és az önreflexió ideje jön el. A Jupiter retrográd helyzete főként a családi, érzelmi és otthoni kérdéseket érinti, és lehetőséget ad arra, hogy átgondoljuk, mitől érezzük magunkat biztonságban és elégedetten - olvasható a Your Tango cikkében

A Vénusz november 6-án lép át a Mérlegből a Skorpió jegyébe, majd a hónap végén, 30-án továbbhalad a Nyilasba. A Skorpióban járva a Vénusz a pénzügyekre, közös forrásokra, hitelekre és anyagi megállapodásokra irányítja a figyelmet. Mivel a Skorpiót a Mars uralja, ez az időszak erősebb cselekvési vágyat is hoz. A hónap végén a Vénusz Nyilasba lépve új távlatokat nyit, kiterjesztve a látókört és a fejlődési lehetőségeket.

 

Rák
A Rák jegy szülöttei különösen szerencsések lesznek novemberben. A Jupiter a jegyük első házában jár, ami személyes bőséget és önbizalmat hoz. Könnyebben érkezhetnek új lehetőségek, akár pénzügyi, akár emberi kapcsolatokban. A hónap elején a Vénusz a negyedik házat – az otthont és a családot – erősíti, így kellemes időszak jöhet otthoni eseményekre, vendéglátásra. Amikor a Vénusz a Skorpióba lép, az ötödik házban aktivizálja a szerelmet, a szórakozást és a társas életet, majd a hónap végén a hatodik házba kerülve a munka és egészség terén hoz lendületet. A novemberi Újhold és Telihold szintén pénzügyi lehetőségeket jeleznek, különösen a hónap közepén.

 

Skorpió
A Skorpiók számára is kedvezően alakul ez a hónap. A Jupiter a kilencedik házukban jár, ami utazások, tanulmányok és jogi ügyek terén hoz szerencsét. A Vénusz november 6-án belép a Skorpióba, és az első házukban különleges vonzerőt ad. Ez az időszak ideális új kapcsolatok, üzleti lehetőségek és személyes sikerek szempontjából. A hónap végén, amikor a Vénusz a Nyilasba lép, pénzügyi növekedést is jelez. A Telihold a hetedik házukat – a partnerségeket – világítja meg, míg az Újhold a jegyükben új kezdeteket hoz, különösen a személyes célok terén.

 

Ikrek
Az Ikrek számára november a pénzügyi gyarapodás ideje lehet. A Jupiter a második házukban jár, ami növeli a bevételi lehetőségeket és az önbizalmat. A hónap elején a Vénusz a szerelem és a barátság házában mozog, majd a Skorpióba lépve a munkát és egészséget érintő területeken hoz előrelépést. Lehetséges új állás, fizetésemelés vagy szakmai elismerés. A hónap végén a Vénusz a párkapcsolati házba érkezik, ami új vagy erősödő kapcsolatokat jelez. A Telihold segít megszabadulni a negatív gondolatoktól, az Újhold pedig új munkahelyi kezdeteket, projekteket indíthat el.

 

Mérleg
A Mérlegek novemberben különösen szerencsések a karrier területén. A Jupiter a tizedik házukban jár, ami szakmai sikereket, előléptetést vagy új munkalehetőséget hozhat. A hónap elején a Vénusz a Mérlegben jár, fokozva a személyes vonzerőt és növelve az önbizalmat. Amikor a Vénusz a Skorpióba lép, a második házban a pénzügyekre irányítja a figyelmet – ez ideális idő lehet fizetésemelésre vagy anyagi egyeztetésre. A Telihold és az Újhold is az anyagi helyzetet emeli ki, elősegítve a bevétel növekedését vagy a pénzügyi stabilitást.

 

