Voith Ági halála: ez a betegség győzte le az imádott színésznőt

Szerda délelőtt érkezett a szívszorító hír: Voith Ági meghalt, Bodrogi Gyula felesége örökre lehunyta szemeit. A Jászai Mari-díjas színésznő, rendező, érdemes és kiváló művész, a József Attila Színház örökös tagja március 17-én lett volna 82 éves. Decemberben már kórházba került, most pedig Bodrogi Gyula megüzente: legyőzte feleségét a gyilkos kór.
Bodrogi Gyula és Voith Ági 1972-ben kötötte össze az életét, fiuk, Bodrogi Ádám a következő évben született meg. Hat évvel később véget ért a kapcsolatuk, de a házasságot sosem bontották fel hivatalosan, sőt, a jó kapcsolat is megmaradt köztük végig. Voith Ági halála hírét Bordogi Gyula üzente meg Bóta Gábor újságíró, színházkritikuson keresztül, aki úgy fogalmazott: „Végleg elaludt. Legyőzte a gyilkos kór.”
Bár egy ilyen tragédiára sosem lehet felkészülni, a család tudhatta, hogy nagy a baj. Decemberben több sajtófelületen is arról számoltak be, a Jászai Mari-díjas színésznő kórházba került, ahol súlyos betegséggel kezelték. A színésznőt, elmondása szerint tüdőgyulladás kínozta, ám akkor a jó humorú, mindig életvidám művésznő azzal nyugtatta a közvéleményt, hogy az ijedelem ellenére jól van, és a karácsonyt otthon szeretné tölteni családjával:
„Ádám fiamnál lesz a karácsonyi összejövetel, addigra én is kimászom a kórházból, mert most sajnos itt vagyok, elért egy tüdőgyulladás. Szerencsére már kifelé megyek belőle, nemsokára haza is engednek” – árulta el akkor egy hazai lapnak az állapotáról a színésznő, akinek mindig is a család volt az első, aminek szerves része volt férje és jelenlegi párja is.
1981-ben, a Tháliában ismertem meg Döme Zsoltot, azóta vagyunk együtt. De Bodrogi Gyula a legjobb barátom, mindig is jó kapcsolatban voltunk, minden problémánkat megbeszéljük. Többször kérdeztem, hogy nem akar-e elválni, de nem. Összejárunk, a családi ünnepeket együtt tartjuk, ott van mindenki a párjával, Ádám, a fiunk, Enikő és Bence, a két felnőtt unoka is
− mondta még 2024-ben a hot! magazinnak a színésznő, aki a legfrissebb híradás szerint a „színfalak mögött” gyilkos kórral küzdött.
Betegségről, gyengeségről azonban nem szívesen nyilatkozott, ám beszédes, hogy az utóbbi években már csak ritkán vállal fellépést: mint mondta, inkább élvezi az életet a párjával, Döme Zsolt zeneszerzővel, és kutyájukkal a Budapest közeli Nagykovácsiban lévő, erdő széli házukban. Az év első napjaiban pedig még arról beszélt, jól esik neki a nyugalom, és hogy végre úgy érezte, van ideje megírni életrajzi könyvét… Arról, hogy valójában komoly betegséggel küzdött, nemigen esett szó, csupán a halálát bejelentő cikkben említették: „gyilkos kór” győzte le végül − ezt a kifejezést daganatos betegségek esetén szokták használni...
Voith Ági haláláról Bóta Gábor adott hírt, miután felhívta őt Bodrogi Gyula.
„Felhívott Bodrogi Gyula, hogy meghalt Voith Ági. Megállt bennem az ütő. Végleg elaludt. Legyőzte a gyilkos kór. Bár ezt még nem adta ki az MTI, ez sajnos nyilván hiteles. Sokat láttam őket gyerekkoromban a József Attila Színházban komédiázni. Színházimádatom megalapozói közé tartoznak. Felelevenedett az élmény, amikor jó pár éve a Nemzetiben közös estet csináltak, mókáztak, énekeltek, táncoltak, de nagy, mély csendeket is teremtettek, mint régen. Több mint negyven éve nem éltek együtt, ám meghatóan példaértékű, ahogy jóban maradtak. Ági vagány, belevaló, szeretni való, jó humorú nő és remek színész volt. Márciusban lett volna 82 éves” − írta bejegyzésében.
