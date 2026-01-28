Voith Ági halála: ez a betegség győzte le az imádott színésznőt

Szerda délelőtt érkezett a szívszorító hír: Voith Ági meghalt, Bodrogi Gyula felesége örökre lehunyta szemeit. A Jászai Mari-díjas színésznő, rendező, érdemes és kiváló művész, a József Attila Színház örökös tagja március 17-én lett volna 82 éves. Decemberben már kórházba került, most pedig Bodrogi Gyula megüzente: legyőzte feleségét a gyilkos kór.

Bodrogi Gyula üzente meg a nyilvánosság felé: Voith Ági meghalt (Fotó: Mediaworks)

Voith Ági halálát Bodrogi Gyula üzente meg

A színészpár évtizedek óta külön élt, de hivatalosan sosem váltak el

A színésznőt decemberben már kórházban kezelték, de a karácsonyt a családjával töltötte

Az utóbbi években inkább otthona kényelmét élvezte, könyvet akart írni az életéről

Voith Ági betegsége sosem volt téma, de a család tudhatta: gyilkos kórral küzdött

Voith Ági halála mindenkit megrázott

Bodrogi Gyula és Voith Ági 1972-ben kötötte össze az életét, fiuk, Bodrogi Ádám a következő évben született meg. Hat évvel később véget ért a kapcsolatuk, de a házasságot sosem bontották fel hivatalosan, sőt, a jó kapcsolat is megmaradt köztük végig. Voith Ági halála hírét Bordogi Gyula üzente meg Bóta Gábor újságíró, színházkritikuson keresztül, aki úgy fogalmazott: „Végleg elaludt. Legyőzte a gyilkos kór.”

Bár egy ilyen tragédiára sosem lehet felkészülni, a család tudhatta, hogy nagy a baj. Decemberben több sajtófelületen is arról számoltak be, a Jászai Mari-díjas színésznő kórházba került, ahol súlyos betegséggel kezelték. A színésznőt, elmondása szerint tüdőgyulladás kínozta, ám akkor a jó humorú, mindig életvidám művésznő azzal nyugtatta a közvéleményt, hogy az ijedelem ellenére jól van, és a karácsonyt otthon szeretné tölteni családjával:

„Ádám fiamnál lesz a karácsonyi összejövetel, addigra én is kimászom a kórházból, mert most sajnos itt vagyok, elért egy tüdőgyulladás. Szerencsére már kifelé megyek belőle, nemsokára haza is engednek” – árulta el akkor egy hazai lapnak az állapotáról a színésznő, akinek mindig is a család volt az első, aminek szerves része volt férje és jelenlegi párja is.

1981-ben, a Tháliában ismertem meg Döme Zsoltot, azóta vagyunk együtt. De Bodrogi Gyula a legjobb barátom, mindig is jó kapcsolatban voltunk, minden problémánkat megbeszéljük. Többször kérdeztem, hogy nem akar-e elválni, de nem. Összejárunk, a családi ünnepeket együtt tartjuk, ott van mindenki a párjával, Ádám, a fiunk, Enikő és Bence, a két felnőtt unoka is

− mondta még 2024-ben a hot! magazinnak a színésznő, aki a legfrissebb híradás szerint a „színfalak mögött” gyilkos kórral küzdött.