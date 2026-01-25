Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
Felfoghatatlan: kiskorú gyermekei előtt végeztek a családanyával

tragédia
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 25. 22:02
gyilkosságcsaládanya
A szomszédok elmondása szerint a fiatal nő nehéz időket élt meg.
B. V.
A szerző cikkei

Három gyermeke szeme láttára vesztette életét az a 33 éves brit édesanya, akire spanyolországi otthonában támadtak rá. A hatóságokat Victoria Hart szomszédai riasztották, miután segélykiáltásokat hallottak tőle. Amíg azonba a segítség érkezett, egy helyi lakos bement hozzá. Ekkor pedig szörnyű látvány fogadta őt: Victoria a földön, saját vérében feküdt miközben egy konyhakés hevert mellette a földön. 

Gyermekei szeme láttára lett gyilkosság áldozata a családanya.
Gyermekei szeme láttára lett gyilkosság áldozata a családanya Fotó: 123RF

Három gyermeke, egy 11 éves fiú és egy 7 éves ikerpár az utcára rohanva várta a segítséget és habár a mentő gyorsan a helyszínre érkezett, Victoria életét már nem lehetett megmenteni, a helyszínen halottnak nyilvánították. Az anya gyilkosát, aki fodrászként és kozmetikusként dolgozott, nem sokkal a tragédia után elfogták. 

Gyermekei szeme láttára lett gyilkosság áldozata az anya: ilyen volt a búcsú

Összetört a szívem. Ennek soha nem lett volna szabad megtörténnie. Szegény gyerekek. Őszinte részvétem Sue Hartnak és az egész családnak. Victoria nagyon hiányozni fog. 

„Imáim a családdal vannak ebben a borzalmas időszakban.”

Nincsenek szavak a világon, amelyek leírhatnák, milyen csodálatos ember volt, nagyszerű anya és nagyszerű barát. Victoria Hart, hiányozni fogsz. Összetört a szívem, és még mindig nem tudom elhinni. Nyugodj békében, angyalom. Jobban hiányzol, mint azt bárki gondolná. Kevés olyan tökéletes ember van, mint amilyen ő volt

 - búcsúztak tőle sorra a közösségi médiában. 

A szomszédok szerint a tragikusan elhunyt anya és partnere az elmúlt hónapokban nehéz időszakon mentek keresztül, és éppen a különváláson dolgoztak. A gyanúsított, akit nem neveztek meg, előzetes letartóztatásban van. A tragédia körülményeit jelenleg is vizsgálják, írja a Mirror

 

