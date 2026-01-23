„Most csak arra várok, hogy túlélek a műtétig…” – szívszorító vallomást tett Tóth Nikolett, a Jókai utcai házomlásban lebénult balerina

A fiatal balerina 2022. június 27-én éppen munkahelyére, a Budapesti Operettszínházba tartott, amikor a Jókai utcában a beépítés alatt álló tetőtérből leszakadó épületelemek maguk alá temették. A táncművész túlélte a balesetet, de kerekesszékbe kényszerült.

Tóth Nikolett szomorú történetét már szinte az egész ország jól ismeri Fotó: MW

Tóth Nikolett a baleset után sok időt töltött kórházban, és azóta is folyamatos kontroll és műtétek sora várt rá. A táncművész szomorú kálváriájáról legutóbb Palikék Világa vendégeként mesélt.

A két évvel ezelőtti állapothoz képest nem úgy vagyok, ahogy vártam volna. Sajnos, az utóbbi időben romlott az állapotom, úgyhogy most megint műtét következik

– mesélte Nikolett a beszélgetés során.