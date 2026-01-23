„Most csak arra várok, hogy túlélek a műtétig…” – szívszorító vallomást tett Tóth Nikolett, a Jókai utcai házomlásban lebénult balerina

A fiatal balerina 2022. június 27-én éppen munkahelyére, a Budapesti Operettszínházba tartott, amikor a Jókai utcában a beépítés alatt álló tetőtérből leszakadó épületelemek maguk alá temették. A táncművész túlélte a balesetet, de kerekesszékbe kényszerült.
Tóth Nikolett a baleset után sok időt töltött kórházban, és azóta is folyamatos kontroll és műtétek sora várt rá. A táncművész szomorú kálváriájáról legutóbb Palikék Világa vendégeként mesélt.
A két évvel ezelőtti állapothoz képest nem úgy vagyok, ahogy vártam volna. Sajnos, az utóbbi időben romlott az állapotom, úgyhogy most megint műtét következik
– mesélte Nikolett a beszélgetés során.
A balerinát eddig már 10 alkalommal kellett műteni többek között koponya, koponya-helyreállítás, kulcscsont és gerincműtét is van már a háta mögött. Ugyanakkor mindezek ellenére is tovább reménykedett, hogy jobban lehet.
Valahogy az elején, az első években könnyebben ment. Most már nehezebb. Most csak arra várok, hogy túlélek a műtétig. És akkor a műtét után azt várom, hogy jobb lesz minden, és nem ezzel kell majd foglalkoznom, nem ezen kell aggódnom
– fogalmazott a táncművész, akit balesete óta az édesanyja támogat a mindennapokban.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.