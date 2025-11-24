Jókai utcai házomlás: Tóth Nikolettre megrendítő találkozás vár

Mint arról a Bors többször beszámolt, 2022. június 27-én Tóth Nikolett éppen a Budapesti Operettszínházba tartott, amikor a beépítés alatt álló tetőtérből leszakadó épületelemek maguk alá temették. A táncművész túlélte a balesetet, de kerekesszékbe kényszerült. A Jókai utcai házomlás sérelemdíj-perében néhány napon belül egyezség születhet.

Tóth Nikolett ügye csak részben érhet véget Fotó: Bors

Niki a szörnyű baleset után egy ideig élet és halál között lebegett. Súlyosan sérült a koponyája és a gerince. A mesterséges kómából való felébresztése után az édesanyja és az akkori párja mondta el neki, hogy nagy valószínűséggel soha többé nem táncolhat. A Borsnak tavaly télen mesélt arról, hogyan reagált erre.

Az emlékeim törlődtek, csak az édesanyám elmondásából emlékszem rá, hogy nagyon-nagyon sírtam. Volt idő, amikor arra gondoltam, hogy bárcsak inkább ne éltem volna túl a balesetet

– mondta Niki, akinek szinte mindenben segítségre van szüksége. Korábban háztartást vezetett, ma pedig alig tudja otthon kivenni a részét a mindennapi tevékenységekből. A hivatását is elvesztette, amire gyermekkora óta készült. Főszerepeket táncolhatott el, és további sikerek vártak volna rá.

Niki ügyvédje, Ikanov Gábor a Borsnak elmondta: 7 polgári perből 6-ot már megnyertek, így csak a sérelemdíj-per maradt hátra. Az építkezés kivitelezését végző cég tulajdonosa egyébként a lapunknak kinyilvánította, hogy nem ismerik be a felelősségüket. Ez persze nyilván nem azt jelenti, hogy a baleset bekövetkeztének tényét megkérdőjeleznék, hanem azt, hogy álláspontjuk szerint a házomláshoz rajtuk kívül álló tényezők vezethettek.

Tóth Nikolett már várja a per végét

Napokon belül eldőlhet, hogy pontosan mennyi pénzt kap a balerina és az édesanyja. Adrienn élete is megváltozott, hiszen a lánya miatt kellett feladnia korábbi munkahelyét, ráadásul – miután látta a gyermekét a színpadon tündökölni - neki kell napi szinten a lelket tartania Nikiben.

Niki többször is visszatért a baleset helyszínére Fotó: Bors

Ha meg is születik a várva várt egyezség a balerina és a kivitelező között, Niki ügye nem ér véget. A büntetőper még hátravan, ráadásul akkor már nem lesz módja a vállalkozónak a tárgyalásokról távol maradnia. Ha mégis megpróbálná - ami nem valószínű -, a rendőrséggel vezettetnék elő, és még ennek költségét is kifizettetnék vele a tetemes rendbírságon felül, miközben akár le is tartóztathatnák. Ebből következik, hogy legkésőbb a előkészítő ülésen, vagy a tárgyalássorozat egyik napján, a balerina szemébe kell néznie.