"Nem ismerhetjük meg a mosolyát, a nevetését" - meghalt egy újszülött kislány, mert túlterheltek voltak a bábák

Egy újszülött kislány meghalt, miután a helyi szülésznők nem figyelték meg megfelelően a szívverését egy elrontott otthoni szülés során egy forgalmas munkaszüneti hétvégén.

Pippa Gillibrand azután jött a világra, hogy 33 éves édesanyját, Victoriát több mint öt órás vajúdás után rohammentővel szállították kórházba. De addigra már túl késő volt. A 3,7 kg-os kisbaba agykárosodást szenvedett, miután a szülés során oxigénhiány lépett fel, és 12 napos korában meghalt.

Pippa halálának kivizsgálása, amely a jövő héten kezdődik, várhatóan azt is feltárja, hogy a 2024-es augusztusi munkaszüneti hétvégén tapasztalt személyzethiány hatással volt az ellátására.

Gillibrand asszony, a közegészségügyi praxis vezetője, és 34 éves férje, Thomas ma azt mondták, hogy Pippa „örökké hiányozni fog”, és remélik, hogy a vizsgálat választ ad arra, hogy miért halt meg. A pár azt mondta: „Bár mindig fájni fog, hogy nem ismerhetjük a mosolyát, a nevetését, a hangját, vagy azokat a mérföldköveket, amelyekről álmodtunk, hogy megosztjuk, megnyugtat minket a tudat, hogy most békében van, fájdalommentes, és nagyon, nagyon szeretjük, nemcsak mi, hanem mindenki, aki elég szerencsés volt ahhoz, hogy találkozzon vele. Pippa mindenki emlékében élni fog, és örökké hiányozni fog.”

Ügyvédjük, Rebecca Cahill, a JMW Solicitors klinikai gondatlanságra szakosodott munkatársa elmondta, hogy a vizsgálat során bizonyítékokat fognak bemutatni annak alátámasztására, hogy Pippa pulzusát nem mérték megfelelően, és hogy a közösségi szülésznők késve érkeztek a pár warringtoni (Cheshire) otthonába, mivel egy másik otthoni szüléssel foglalkoztak, és nem tudtak bábát küldeni a munkaszüneti hétvégén.

Cahill asszony azt mondta: „Ennek az apró csecsemőnek a halála rendkívül tragikus. Vicky és Tom vesztesége lesújtó és elképzelhetetlen, de megtudni, hogy Pippa megfigyelése nem volt összhangban az NHS irányelveivel, és hogy a személyzethiány úgy tűnik, hatással volt az ellátásra, amit kaptak, csak súlyosbítja a veszteséget.”