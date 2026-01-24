"Nem ismerhetjük meg a mosolyát, a nevetését" - meghalt egy újszülött kislány, mert túlterheltek voltak a bábák

Egy újszülött kislány meghalt, miután a helyi szülésznők nem figyelték meg megfelelően a szívverését egy elrontott otthoni szülés során egy forgalmas munkaszüneti hétvégén.
Pippa Gillibrand azután jött a világra, hogy 33 éves édesanyját, Victoriát több mint öt órás vajúdás után rohammentővel szállították kórházba. De addigra már túl késő volt. A 3,7 kg-os kisbaba agykárosodást szenvedett, miután a szülés során oxigénhiány lépett fel, és 12 napos korában meghalt.
Pippa halálának kivizsgálása, amely a jövő héten kezdődik, várhatóan azt is feltárja, hogy a 2024-es augusztusi munkaszüneti hétvégén tapasztalt személyzethiány hatással volt az ellátására.
Gillibrand asszony, a közegészségügyi praxis vezetője, és 34 éves férje, Thomas ma azt mondták, hogy Pippa „örökké hiányozni fog”, és remélik, hogy a vizsgálat választ ad arra, hogy miért halt meg. A pár azt mondta: „Bár mindig fájni fog, hogy nem ismerhetjük a mosolyát, a nevetését, a hangját, vagy azokat a mérföldköveket, amelyekről álmodtunk, hogy megosztjuk, megnyugtat minket a tudat, hogy most békében van, fájdalommentes, és nagyon, nagyon szeretjük, nemcsak mi, hanem mindenki, aki elég szerencsés volt ahhoz, hogy találkozzon vele. Pippa mindenki emlékében élni fog, és örökké hiányozni fog.”
Ügyvédjük, Rebecca Cahill, a JMW Solicitors klinikai gondatlanságra szakosodott munkatársa elmondta, hogy a vizsgálat során bizonyítékokat fognak bemutatni annak alátámasztására, hogy Pippa pulzusát nem mérték megfelelően, és hogy a közösségi szülésznők késve érkeztek a pár warringtoni (Cheshire) otthonába, mivel egy másik otthoni szüléssel foglalkoztak, és nem tudtak bábát küldeni a munkaszüneti hétvégén.
Cahill asszony azt mondta: „Ennek az apró csecsemőnek a halála rendkívül tragikus. Vicky és Tom vesztesége lesújtó és elképzelhetetlen, de megtudni, hogy Pippa megfigyelése nem volt összhangban az NHS irányelveivel, és hogy a személyzethiány úgy tűnik, hatással volt az ellátásra, amit kaptak, csak súlyosbítja a veszteséget.”
A szülők Pippa születése előtt alapos kutatást végeztek, és a kórházi szülészeti szolgáltatások jelenlegi helyzetével kapcsolatos aggodalmak miatt az otthoni szülés mellett döntöttek, mert úgy gondolták, hogy az biztonságosabb.
Bár Victoria Gillibrandnál a terhesség 16. hete körül alacsony terhességgel összefüggő plazmaprotein-A (alacsony PAPP-A) szintet diagnosztizáltak – ez az állapot befolyásolhatja a magzat növekedését az anyaméhben –, gyakori vizsgálatokon vett részt, és szakorvosa egyetértett abban, hogy alacsony kockázatú, és alkalmas arra, hogy otthon szülje meg a gyermekét.
Az otthonszülést gondosan megtervezték, és 2024. augusztus 25-én, vasárnap, hajnali 5:30 körül Tom Gillibrand, aki gyógyszerészeti technikus, felvette a kapcsolatot a Warrington and Halton Hospitals NHS Foundation Trust szülészeti osztályával, hogy közölje, megszületik a babájuk. Állítólag azonban azt mondták neki, hogy az otthonszülő csapat már egy másik szüléssel van elfoglalva, és egy szülésznő majd kijön hozzájuk, amikor végeztek azzal a szüléssel.
7:40-kor Tom újra telefonált, hogy elfolyt a magzatvíz. Ekkor azt mondták neki, hogy egy óra múlva tudnak bábát küldeni, de akár be is mehetnek a kórházba. Végül az első szülésznő 8:15-kor érkezett meg, egy másik pedig nem sokkal 9 előtt. Mindketten úgy látták, hogy Victoria készen áll a szülésre, így kérték, feküdjön be a szülőmedencébe. Nem volt náluk azonban fájdalomcsillapító, így egy harmadik bábát kellett hívni, aki viszont még sose vezetett le szülést. Végül őt kérték meg, hogy vegye át az irányítást attól, aki először megérkezett, mert "lejárt a műszakja".
A bábák elfoglaltságai miatt azonban senki sem nézte a baba szívhangját. Mire észrevették, hogy valami gond van, már nagy volt a baj és azonnal mentőt kellett hívni. Fél órával később megszületett Pippa. Az agykárosodása azonban akkora mértékű volt, hogy az orvosok nem tudták megmenteni. 12 napos korában elhunyt.
