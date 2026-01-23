Megszülte kisfiát, majd lebénult – ami ezután történt, az egészen szívfacsaró

Egy michigani édesanya élete egyik pillanatról a másikra vált rémálommá: boldogan hozta világra a kisfiát, majd alig egy héttel később teljesen elveszítette a mozgásképességét. Carina Klein azonban nem adta fel, hetekig tartó küzdelem és terápia után pedig most végre hazatérhet, és magához ölelheti a kisbabáját.

Az édesanya élete egyik percről a másikra fordul fel fenekestől / Fotó: Pexels (illusztráció)

Félelmetes tüneteket tapasztalt az anya

A fiatal anya a szülést követően hirtelen a sztrókhoz hasonló tüneteket tapasztalt: nem tudott járni, beszélni, sőt még a fejét sem volt képes megtartani. Az orvosok később megállapították, hogy egy autoimmun fellángolás okozta az állapotát, amelyet maga a szülés váltott ki. Elváltozásokat találtak a nő gerincén és az agytörzsén, valamint súlyos gyulladást is észleltek.

Carina ezután heteket töltött a kórházban rehabilitáción, miközben az újszülött kisfiától elszakítva kellett felépülnie. Amikor először találkozhatott a babájával, az orvosok csak annyit tehettek, hogy melléje fektették a kórházi ágyon.

Nem tudtam megmozdítani a karjaimat. Nem tudtam magamhoz ölelni a kisfiamat

– idézte fel megrendülten a nő.

Az édesanya szerint azonban végül a gyermeke adott neki erőt és motivációt ahhoz, hogy napról napra harcoljon a felépülésért. Kilenc hét intenzív terápia után ma már ismét tud járni, kézműveskedni, és ami számára a legfontosabb: először tarthatta magához szorítva a babáját egy hordozókendőben.

Hihetetlen érzés, hogy végre elvégezhetem a legegyszerűbb dolgokat is, például pelenkát cserélhetek

– tette hozzá Carina, aki most már odahaza folytatja a rehabilitációt járóbeteg ellátás keretében - írja a People.

Az édesanya a jövővel kapcsolatban egy megható üzenetet is megfogalmazott a kisfia számára:

Azt szeretném, ha tudná, hogy mindig küzdeni kell, erősnek kell maradni. És hogy Isten örökké vigyázni fog ránk, minden helyzetre van egy terv.