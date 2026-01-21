"Részegen lefeküdtem a barátnőm anyjával: most bejelentette, hogy terhes"

Egy férfi kért segítséget a szakértőktől, hogy mit csináljon, miután többször is lefeküdt a barátnője anyjával, aki most bejelentette, hogy terhes...
"Egy vasárnapi ebéd után szexeltem a barátnőm anyukájával. Most terhes és nem tudom, mit tegyek" - kezdte történetét a férfi. "Az anyukája nyáron mindkettőnket meghívott egy ebédre, de a barátnőm megfázott, ezért otthon maradt. Ragaszkodott hozzá, hogy menjek el, nehogy csalódást okozzak az anyjának.
31 éves vagyok, és három éve vagyok együtt a 27 éves barátnőmmel. Együtt élünk, és egy éve próbálkozunk babával, sikertelenül. Az elvált anyja egyedülálló, 46 éves és nagyon vonzó.
Ebéd után leültünk a kertben. Ittunk egy kicsit, és a fejünkbe szállt. Versenyt indítottunk arról, hogy hol szexeltünk a legszokatlanabb helyeken. Megkérdezte, hogy csináltam-e már ilyet kertben. Azt mondtam, hogy nem, és a következő dolog, amire emlékszem, az volt, hogy a fészer mögött szexeltünk.
Másnap, amikor a barátnőm még ágyban volt, az anyukája írt nekem egy üzenetet, és megkérdezte, hogy átmegyek-e hozzá. Elmentem, és újra szexeltünk – ezúttal az ágyban. Azóta többször is elmentem hozzá, hogy lássam, de most azt mondta, hogy terhes.
Forog a fejem. Ez volt az utolsó dolog, amit elképzeltem. Tudom, hogy cserbenhagytam a barátnőmet, és tönkretettem az együtt tervezett életünket. De most, hogy az anyukája a gyermekemet hordja, döntenem kell. Maradjak a szeretett nővel, vagy szakítsak vele, hogy ott lehessek a gyermekem és az anyja mellett?
El kell mondanom a barátnőmnek az igazat, és tudom, hogy teljesen meg fog döbbenni az árulásomon."
A szakértő arra világított rá, hogy lehet, hogy az anyuka nem is akarja a babát - hiszen akárhogy is dönt a férfi, a gyermeknevelés feladata a nőé lesz. Ha megszüli a gyereket, egészen biztosan elveszíti a lányát. Valamint ajánlotta, hogy a férfi kérjen egy DNS-tesztet, mert az elmondottak alapján az anyuka eléggé szabad természet lehet.
"Ha nem is tartja meg a babát az anya, azért gondold át, tisztességes-e folytatnod a kapcsolatot a barátnőddel ilyen kettős árulás után? Talán az lenne a legtisztességesebb, ha szakítanál vele anélkül, hogy elmondanád, megcsaltad a saját anyjával. Ő így kaphatna egy új kezdetet valaki mással."
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.