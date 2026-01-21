"Részegen lefeküdtem a barátnőm anyjával: most bejelentette, hogy terhes"

Egy férfi kért segítséget a szakértőktől, hogy mit csináljon, miután többször is lefeküdt a barátnője anyjával, aki most bejelentette, hogy terhes...

Az anyósával csalta meg a barátnőjét

Fotó: pexels

"Egy vasárnapi ebéd után szexeltem a barátnőm anyukájával. Most terhes és nem tudom, mit tegyek" - kezdte történetét a férfi. "Az anyukája nyáron mindkettőnket meghívott egy ebédre, de a barátnőm megfázott, ezért otthon maradt. Ragaszkodott hozzá, hogy menjek el, nehogy csalódást okozzak az anyjának.

31 éves vagyok, és három éve vagyok együtt a 27 éves barátnőmmel. Együtt élünk, és egy éve próbálkozunk babával, sikertelenül. Az elvált anyja egyedülálló, 46 éves és nagyon vonzó.

Ebéd után leültünk a kertben. Ittunk egy kicsit, és a fejünkbe szállt. Versenyt indítottunk arról, hogy hol szexeltünk a legszokatlanabb helyeken. Megkérdezte, hogy csináltam-e már ilyet kertben. Azt mondtam, hogy nem, és a következő dolog, amire emlékszem, az volt, hogy a fészer mögött szexeltünk.

Másnap, amikor a barátnőm még ágyban volt, az anyukája írt nekem egy üzenetet, és megkérdezte, hogy átmegyek-e hozzá. Elmentem, és újra szexeltünk – ezúttal az ágyban. Azóta többször is elmentem hozzá, hogy lássam, de most azt mondta, hogy terhes.

Forog a fejem. Ez volt az utolsó dolog, amit elképzeltem. Tudom, hogy cserbenhagytam a barátnőmet, és tönkretettem az együtt tervezett életünket. De most, hogy az anyukája a gyermekemet hordja, döntenem kell. Maradjak a szeretett nővel, vagy szakítsak vele, hogy ott lehessek a gyermekem és az anyja mellett?

El kell mondanom a barátnőmnek az igazat, és tudom, hogy teljesen meg fog döbbenni az árulásomon."

A szakértő arra világított rá, hogy lehet, hogy az anyuka nem is akarja a babát - hiszen akárhogy is dönt a férfi, a gyermeknevelés feladata a nőé lesz. Ha megszüli a gyereket, egészen biztosan elveszíti a lányát. Valamint ajánlotta, hogy a férfi kérjen egy DNS-tesztet, mert az elmondottak alapján az anyuka eléggé szabad természet lehet.

"Ha nem is tartja meg a babát az anya, azért gondold át, tisztességes-e folytatnod a kapcsolatot a barátnőddel ilyen kettős árulás után? Talán az lenne a legtisztességesebb, ha szakítanál vele anélkül, hogy elmondanád, megcsaltad a saját anyjával. Ő így kaphatna egy új kezdetet valaki mással."