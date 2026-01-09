Szívszorító üzenet a mennyekbe: Mackenzie Michalski anyukája megölt lányára emlékezik

Még egy hónapja sincs annak, hogy bíróság elé állt az az ír férfi, akit azzal vádolnak, hogy tavaly novemberben döbbenetes körülmények között kioltotta a Budapesten vakációzó amerikai turista, Mackenzie Michalski életét. Mint arról a Bors többször is írt, a fiatal ápolónőt először eltűntként keresték, holttestét pedig végül a Balatonhoz közel, egy bőröndbe csomagolva találták meg.

Mackenzie Michalski anyukája, lánya halálának minden hónapfordulóján üzen a gyermekének / Fotó: Facebook

Ezt üzente lányának Mackenzie Michalski anyukája

A lány az ír férfivel a halála előtt órákban ismerkedett meg egy budapesti szórakozóhelyen. A páros itt olyan közel került egymáshoz, hogy Kenzie végül felment a férfi bérelt lakásába, ahol intim viszonyba keveredtek - eközben végezhetett vele a férfi. Ő azóta is tagadja, hogy szándékosan gyilkolt volna: korábbi vallomásában, ahogyan a decemberi tárgyaláson is azt mondta: egy szexuális aktus torkollott tragédiába.

- Fenntartom azt a vallomásomat, amit a rendőri nyomozás során tettem. Az elmúlt évben sok időm volt arra, hogy részletesen átgondoljam a történteket. És felismertem azt, hogy nem kellett volna, hogy oda vezessen a dolog, hogy a lány kérésére végezzem a szado-mazo tevékenységeket. Minden ilyen, ami történt, a lány kérésére történt. Ami történt, baleset volt - mondta a tárgyaláson.

Az ír férfi állítja: csak baleset történt

Fotó: Bors

Kenzie családja is eljött a tárgyalásra, ahol döbbenten és felháborodva hallgatták a férfi vallomását.

Ez az egész egy áldozathibáztató stratégia volt, ami még lealacsonyító is és teljesen valótlan

- mondta el lapunknak akkor Kenzie édesanyja, Jill és testvére, Nicolas. A család legnagyobb gyászának közepette is mindent megtesz azért, hogy Kenzie emlékét életben tartsák: születésnapjára egy szívszaggató megemlékezést szerveztek, ahová emberek tömege gyűlt össze, hogy az elhunytra gondoljanak. A tragikus sorsú fiatal nő édesanyja ezen kívül minden hónapban egy megható üzenetet küld lányának a mennyekbe, pontosan azon a napon, amikor Kenzie-t örökre elvették tőle. Így tett most is: az anya egy boldogon mosolygó, közös családi fotó mellé azt írta, örökre szeretni fogják a lányt:

- 14 hónap. Szeretünk. Hiányzol. Emlékszünk rád. Mindig, örökké, végtelenül

- írta Jill.