Egy éve gyilkolták meg Mackenzie Michalskit Budapesten - szívszaggató üzenetet küldött az anyukája

Napra pontosan egy éve annak, hogy egész Budapest egy emberként fogott össze a rejtélyes módon eltűnt amerikai turista, Mackenzie Michalski megtalálásáért. Mint arról a Bors beszámolt, az amerikai ápolónő szenvedélyesen szerette Budapestet, olyannyira, hogy többször is járt már hazánkban. Tavaly novemberben is egy kis kikapcsolódásra érkezett szeretett városába, amikor november 5-én, egyik pillanatról a másikra nyoma veszett. Bár szinte egész Budapest őt kereste, másnap borzalmas hír érkezett: a rendőrség jelentette, hogy Kenziet brutálisan meggyilkolták.

Mackenzie Michalskit pontosan egy éve gyilkolta meg egy ír férfi Budapesten Fotó: Facebook

Egy éve gyilkolták meg Mackenzie Michalskit

Kenzie eltűnésének napján több szórakozóhelyre is ellátogatott, az egyik helyen ismerte meg későbbi gyilkosát, a 37 éves ír férfit, L. T. M.-et. A két fiatal remekül kijött egymással, olyannyira, hogy Mackenzie felment a férfi bérelt lakására is, ahol intim viszonyba keveredtek. L. T. M. azonban eközben brutálisan meggyilkolta a lányt, holttestét pedig még hátborzongatóbb módon tüntette el: egy bőröndbe csomagolta, kocsiba tette, végül pedig egy Balaton közeli településen megszabadult tőle. Bár a zsaruk hamarosan elfogták és el is árulta, hova rejtette Kenzie testét, a mai napig azt állítja: nem gyilkosság, hanem egy tragikus baleset történt.

Ezt azonban Mackenzie gyászoló családja egy pillanatig sem hiszi el, ahogyan - úgy tűnik - az ügyészség sem, mert pár nappal a gyilkosság évfordulója előtt vádat emeltek a férfi ellen.

Az ír férfi megmutatta, hol rejtette el Kenzie testét. Ő azt állítja, baleset történt, az áldozat családja azonban nem hisz neki Fotó: Police

Döbbenetes módon ölt az ír férfi

Kiderült, hogy még kegyetlenebbül végzett a nővel, mint azt először gondolták:

Több óra szórakozás után, hajnalban a sértett, intim együttlét céljából, felment a vádlott VII. kerületben bérelt lakására. Az együttlét során a férfi megkötözte a sértettet, majd bántalmazni kezdte, végül megfojtotta

- közölte a Fővárosi Főügyészség.

L. T. M. magyar rácsok mögött vár sorsára. Kenzie családja pedig azóta is vigasztalhatatlan, a gyász valósággal felemészti őket. Nem hagyják, hogy Kenzie emléke elhalványuljon: megünnepelték születésnapját, szívszaggató búcsút és temetést rendeztek neki, míg legutóbb a lány kedvenc focicsapata is a fiatal ápolónő emlékére lépett pályára.