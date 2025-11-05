Egy éve gyilkolták meg Mackenzie Michalskit Budapesten - szívszaggató üzenetet küldött az anyukája

Napra pontosan egy éve annak, hogy egész Budapest egy emberként fogott össze a rejtélyes módon eltűnt amerikai turista, Mackenzie Michalski megtalálásáért. Mint arról a Bors beszámolt, az amerikai ápolónő szenvedélyesen szerette Budapestet, olyannyira, hogy többször is járt már hazánkban. Tavaly novemberben is egy kis kikapcsolódásra érkezett szeretett városába, amikor november 5-én, egyik pillanatról a másikra nyoma veszett. Bár szinte egész Budapest őt kereste, másnap borzalmas hír érkezett: a rendőrség jelentette, hogy Kenziet brutálisan meggyilkolták.
Kenzie eltűnésének napján több szórakozóhelyre is ellátogatott, az egyik helyen ismerte meg későbbi gyilkosát, a 37 éves ír férfit, L. T. M.-et. A két fiatal remekül kijött egymással, olyannyira, hogy Mackenzie felment a férfi bérelt lakására is, ahol intim viszonyba keveredtek. L. T. M. azonban eközben brutálisan meggyilkolta a lányt, holttestét pedig még hátborzongatóbb módon tüntette el: egy bőröndbe csomagolta, kocsiba tette, végül pedig egy Balaton közeli településen megszabadult tőle. Bár a zsaruk hamarosan elfogták és el is árulta, hova rejtette Kenzie testét, a mai napig azt állítja: nem gyilkosság, hanem egy tragikus baleset történt.
Ezt azonban Mackenzie gyászoló családja egy pillanatig sem hiszi el, ahogyan - úgy tűnik - az ügyészség sem, mert pár nappal a gyilkosság évfordulója előtt vádat emeltek a férfi ellen.
Kiderült, hogy még kegyetlenebbül végzett a nővel, mint azt először gondolták:
Több óra szórakozás után, hajnalban a sértett, intim együttlét céljából, felment a vádlott VII. kerületben bérelt lakására. Az együttlét során a férfi megkötözte a sértettet, majd bántalmazni kezdte, végül megfojtotta
- közölte a Fővárosi Főügyészség.
L. T. M. magyar rácsok mögött vár sorsára. Kenzie családja pedig azóta is vigasztalhatatlan, a gyász valósággal felemészti őket. Nem hagyják, hogy Kenzie emléke elhalványuljon: megünnepelték születésnapját, szívszaggató búcsút és temetést rendeztek neki, míg legutóbb a lány kedvenc focicsapata is a fiatal ápolónő emlékére lépett pályára.
A lány édesanyja, Jill emellett minden egyes hónapban egy szívszorító üzenetet küld lányának a mennyekbe, így tett most, gyermeke halálának első évfordulóján is:
Egy év. 12 hónap. 52 hét. 365 nap nélküled. Ha stoppolhatnék egy időgépen, visszahoználak ide magammal és nem kellene végignéznem, ahogy eltűnsz...
- írta összetörten a gyászoló anya. Nem csak a család, de többen Budapesten is megemlékeztek a tragikus sorsú turistáról: volt, aki gyertyát gyújtott érte a Szabadság téren, míg mások a szülőknek küldtek bátorító, megható üzenetet:
- Ma Kenzie családjára és barátaira gondolok. Extra ölelést és szeretetet küldök nektek. Mindig emlékezni fogunk rá a szívünkben - üzente a családnak egy fórumon Jenny.
- Emlékezem arra a ragyogó fényre, ami Kenz volt. Most a szeretetemet küldöm a családjának - fűzte hozzá szomorúan Bridget.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.