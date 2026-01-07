Halálos baleset történt a 4-es főúton: a helyszínen életét vesztette egy nő

Halálos közlekedési baleset történt a 4-es főúton Nyírtass közelében szerda délelőtt.

A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. (Képünk illusztráció) Fotó: Mehes Daniel / Shutterstock

Egy nő életét követelte a halálos baleset

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint egy személyautó és egy kamion ütközött össze, egy 47 éves nő a helyszínen életét vesztette. A rendőrség szakértők bevonásával vizsgálja a baleset körülményeit - közölte az MTI.