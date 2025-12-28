Karácsonyi tragédia Nyírcsaholyon: halálra gázolták a kúthoz ballagó kétgyermekes családapát, mindenki Józsit gyászolja

Sajnos nem mindenkinek jelentette idén a szeretetet, a békességet és a család ünnepét a karácsony: csütörtökön (december 25.) ugyanis egy száguldó autós örökre tragikus emlékké változtatta a nyírcsaholyi B. család számára a szeretet ünnepét. Elsődleges információk szerint karácsony estéjén ugyanis csupán a falubeli közkútra indult el egy kis vízért a helyi kétgyermekes családapa, B. József, amikor a semmiből feltűnő száguldó autós halálra gázolta.

Az autó szinte letarolta a kútra ballagó Józsefet. A halálra gázolt férfit most egy egész település gyászolja

Fotó: Pexels (illusztráció)

Egész Nyírcsaholy gyászolja a halálra gázolt Józsefet

Úgy tudni, hogy az autós iszonyatos sebességgel, egyes információk szerint közel 120-140 kilométeres sebességgel tépett keresztül a falun, amikor az egyik pillanatban elvesztette uralmát a kocsija felett, majd egyenesen a szemközti sávba sodródott. Itt ballagott a közkúthoz B. József is, akit az irányíthatatlanul száguldó kocsi valósággal letarolt: a férfi felcsapódott az autóra, majd a teste több tíz métert repült, mielőtt az aszfaltra zuhant, míg eközben a kocsi egy közeli árokba csapódott. A mentősöket rögtön értesítették, ők azonnal a helyszínre rohantak, de már hiába: úgy tudjuk, hogy József szinte a baleset pillanatában szörnyet halt, esélye sem volt a túlélésre.

A férfi halála teljesen összetörte a település közösségét, a helyi Józsefet és családját ugyanis sokan ismerték. Mint mondták, a 60 éves férfi példás családapaként két gyermeket nevelt, mellette pedig keményen dolgozott szeretteiért.

Dolgos embernek ismertük, soha nem ártott senkinek, szerette a családját, dolgozott, tevékeny volt. Borzalmas ez az egész, főleg karácsonykor. Sosem lesz már ugyanaz a családjának

- vélekedett egy helyi lakos.

Úgy értesültünk, hogy a kocsiban ketten utaztak a sofőrön kívül, mind a két utas megsérült, őket a mentősök kórházba vitték. A kocsit vezető fiatal férfi azonban könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet, őt a rendőrök kihallgatták. Bár egyelőre nem tudni, hogy pontosan mi történt azon a végzetes estén, többen is azt mondják a környékről, hogy a kocsi nem először zúzott át a környéken: azt állították, hogy gyakran látták arra felé száguldani, jó párszor pedig felelőtlenül előzgetni. Az eset körülményeit a helyi rendőrség szakértők bevonásával vizsgálja.