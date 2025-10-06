Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Ezt üzenték a magyar asszonyok a fal mögül - holokauszt-túlélők titkát őrizte egy alsó-sziléziai templom

holokauszt
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 06. 06:45
erdélyizsidókeresés
Egy lengyel falucska templomában a keresztútfestmények restaurálásakor magyar nyelvű feliratok kerültek elő. A holokauszt túlélők erdélyi zsidó nők voltak, akik ebben a templomban bujkáltak 1945 januárjától áprilisáig, miután sikeresen megszöktek a halálmenetből.

A holokauszt túlélők üzenete  70 évvel később került napvilágra, és ma is megrendítő erővel mesél a túlélésről. Skoroszów, a Wrocławhoz közeli apró település templomában  keresztútfestmények felújítása közben olyan felfedezés született, amely egy egész falut megrázott. A XIII. és XIV. stációs képek mögött ceruzával a nyers fára rótt sorokat találtak. A nyelvet először fel sem ismerték, betűről betűre jegyzetelték le, mígnem kiderült: magyar szöveg áll a falon.

holokauszt
A holokauszt túlélők itt bujkáltak Fotó:  Barbara Wrzesińska / Wikipédia

A felirat egy drámai történetet idézett fel: négy erdélyi zsidó nő 1945 januárjában szökött meg egy halálmenetből, és a templom falai között bujkált áprilisig. 

Nevüket is feljegyezték:

  • Weiss Mária (Kolozsvár)
  • Ferencz Ilona (Nagyvárad)
  • Ferencz Erzsébet (Nagyvárad)
  • Radó Éva (Nagyvárad)

A túlélők közül hárman nagyváradiak voltak, egyikük pedig kolozsvári - számol be a kolozsvári Szabadság napilap a Gazeta Wrozlaw alapján. 

A négy erdélyi zsidó nő ceruzával írt  üzenetet egy csíszolatlan deszkára, a holokauszt túlélők  kéziratát ide kattintva tekintheted meg.

Az üzenet tulajdonképpen  könyörgés volt Istenhez, hogy hazatérhessenek, és újra láthassák családjukat.

Ebben a templomban jártak zsidó nők, akiket a németek lágerekbe tömörítettek csak azért, mert a vallásuk zsidó volt. Ennek... 1944 V. hóban kerültünk a Gettóba. Onnan 1944. VI. hóban Auschwitzba, onnan 1944 október Hochweilerbe [Wierzchowice] [szállítottak minket]. Onnan az oroszok elől menekültünk gyalog, Hochweilertől egész Katolisch Hammerig [Skoroszów]. 1945. I. 20-án hóban, cipő nélkül, gyermekek, nők, körülbelül 800-an. Ebből a tömegből megszöktünk, és itt maradtunk négyen. Név szerint: Weiss Mária, Kolozsvár, Ferencz Ilona, Nagyvárad, Ferencz Erzsébet, Nagyvárad, Radó Éva, Nagyvárad. Hungaria. Isten segítsen bennünket haza, Anyáink, férjem, gyermekeim, testvéreink legnagyobb örömére. Ámen. 1945. IV. 20. 


A szöveg szerint a négy zsidó  asszony 1944 májusában került gettóba, majd júniusban Auschwitzba deportálták őket. Ősszel a gross-roseni táborhoz tartozó Wierzchowicébe vitték tovább, ahonnan 1945 januárjában indították őket gyalogosan nyugat felé, a Vörös Hadsereg elől menekülve. Cipő nélkül, több száz társukkal meneteltek, amikor sikerült megszökniük, és menedéket találtak a skoroszówi templomban.

Itt, a feszületek árnyékában, hónapokon át rettegve bujkáltak, míg a háború véget nem ért.

A feltételezések szerint a helyiek segítették őket.

A restaurátorok által talált szöveg részben olvashatatlan volt, de a lengyel szakértők, a rendőrségi törvényszéki labor és a restaurátorok közös munkával rekonstruálták. A magyar diplomaták segítségével derült ki, hogy magyar nyelvű feliratokról van szó.

A történészek később átvizsgálták az auschwitzi és gross-roseni archívumokat. Kiderült, hogy a négy nő közül ketten 1995-ben még életben voltak: egyikük Izraelben, másikuk Romániában élt. A többiek sorsáról nincsen adat.

A holokauszt túlélők hozzátartozóit keresik

A helyiek most szeretnék felkutatni a négy asszony leszármazottait, hogy meghívhassák őket a faluba,  oda, ahol szeretteik a háború legsötétebb hónapjaiban menedékre leltek.

Skoroszów apró település, Wrocławtól mindössze 43 kilométerre. Templomát még 1910-ben, a Porosz Birodalom idején építették

A zsidó haláltáborban készült hegedű történetét itt nézheted meg:

