Ezt üzenték a magyar asszonyok a fal mögül - holokauszt-túlélők titkát őrizte egy alsó-sziléziai templom

A holokauszt túlélők üzenete 70 évvel később került napvilágra, és ma is megrendítő erővel mesél a túlélésről. Skoroszów, a Wrocławhoz közeli apró település templomában keresztútfestmények felújítása közben olyan felfedezés született, amely egy egész falut megrázott. A XIII. és XIV. stációs képek mögött ceruzával a nyers fára rótt sorokat találtak. A nyelvet először fel sem ismerték, betűről betűre jegyzetelték le, mígnem kiderült: magyar szöveg áll a falon.

A holokauszt túlélők itt bujkáltak Fotó: Barbara Wrzesińska / Wikipédia

A felirat egy drámai történetet idézett fel: négy erdélyi zsidó nő 1945 januárjában szökött meg egy halálmenetből, és a templom falai között bujkált áprilisig.

Nevüket is feljegyezték:

Weiss Mária (Kolozsvár)

Ferencz Ilona (Nagyvárad)

Ferencz Erzsébet (Nagyvárad)

Radó Éva (Nagyvárad)

A túlélők közül hárman nagyváradiak voltak, egyikük pedig kolozsvári - számol be a kolozsvári Szabadság napilap a Gazeta Wrozlaw alapján.

A négy erdélyi zsidó nő ceruzával írt üzenetet egy csíszolatlan deszkára, a holokauszt túlélők kéziratát ide kattintva tekintheted meg.

Az üzenet tulajdonképpen könyörgés volt Istenhez, hogy hazatérhessenek, és újra láthassák családjukat.

Ebben a templomban jártak zsidó nők, akiket a németek lágerekbe tömörítettek csak azért, mert a vallásuk zsidó volt. Ennek... 1944 V. hóban kerültünk a Gettóba. Onnan 1944. VI. hóban Auschwitzba, onnan 1944 október Hochweilerbe [Wierzchowice] [szállítottak minket]. Onnan az oroszok elől menekültünk gyalog, Hochweilertől egész Katolisch Hammerig [Skoroszów]. 1945. I. 20-án hóban, cipő nélkül, gyermekek, nők, körülbelül 800-an. Ebből a tömegből megszöktünk, és itt maradtunk négyen. Név szerint: Weiss Mária, Kolozsvár, Ferencz Ilona, Nagyvárad, Ferencz Erzsébet, Nagyvárad, Radó Éva, Nagyvárad. Hungaria. Isten segítsen bennünket haza, Anyáink, férjem, gyermekeim, testvéreink legnagyobb örömére. Ámen. 1945. IV. 20.



A szöveg szerint a négy zsidó asszony 1944 májusában került gettóba, majd júniusban Auschwitzba deportálták őket. Ősszel a gross-roseni táborhoz tartozó Wierzchowicébe vitték tovább, ahonnan 1945 januárjában indították őket gyalogosan nyugat felé, a Vörös Hadsereg elől menekülve. Cipő nélkül, több száz társukkal meneteltek, amikor sikerült megszökniük, és menedéket találtak a skoroszówi templomban.