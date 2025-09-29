„A szenvedés elkerülhetetlen és univerzális” – íme Edith Eva Eger legelgondolkodtatóbb idézetei

Edith Eva Eger 1927-ben született Kassán, amely település akkor még Csehszlovákiához tartozott. Gyerekkorában balettozott, tornázott, sőt a Magyar Olimpiai Csapat tagja is volt, ám 1942-ben a zsidótörvények miatt kizárták a sportolói közösségből. Két évvel később a családjával a kassai gettóba kényszerítették, majd családjával Auschwitzba deportálták. Szüleit a náci haláltábor hírhedt orvosa, Joseph Mengele küldte a halálba, őt pedig arra utasította, hogy táncolja el a Kék Duna keringőt. Az előadásért egy vekni kenyeret kapott. A haláltáborok és a halálmenetek borzalmait túlélve 1945-ben szabadult fel – 32 kilósan, betegen, élet és halál között.

Edith Eva Eger élete és munkássága lenyűgöző példája az emberi kitartásnak és erőnek.

Fotó: AFP / AFP

Edith Eva Eger szavai ma is gyógyítanak

A háború után nővérével Kassára tért vissza, ahol egy hadikórházban megismerkedett későbbi férjével, Éger Bélával. A háború után férjével és nővéreivel próbált új életet kezdeni, majd 1949-ben Amerikába költözött. Sokáig hallgatott a múltról, de végül saját traumáiból kovácsolt erőt: pszichológusként mások gyógyításának szentelte életét. Hivatásává vált, hogy bántalmazott nőknek, háborús veteránoknak, gyászolóknak és poszttraumás stresszel küzdőknek mutassa meg a szabadság felé vezető utat.

Edith Eva Eger első könyve, A döntés világsiker lett: egyszerre megrázó memoár és felemelő útmutató, amely arra tanít, hogy bármilyen körülmények között választhatjuk az életet, az örömöt és a szabadságot. Második kötete, Az ajándék a mindennapokra kínál kapaszkodókat, olvasói világszerte erőt merítenek belőle. 2022-ben munkásságát a Magyar Érdemrend Középkeresztjével is elismerték.

Edith Eva Eger szavai millióknak nyújtanak reményt és bizonyítékot, hogy a múlt terheit le lehet tenni, és mindig van lehetőség újrakezdeni.