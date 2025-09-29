Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
„A szenvedés elkerülhetetlen és univerzális” – íme Edith Eva Eger legelgondolkodtatóbb idézetei

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 29. 16:47
Tizenhat évesen hurcolták Auschwitzba, ahol elvesztette szüleit, túlélte a borzalmakat és évtizedek múltán megbocsátott fogvatartóinak is. Ma 96 éves Edith Eva Eger, a világhírű pszichológus, akinek élete a bátorság, a kitartás és a gyógyulás egyik legszebb példája.
Porosz Viktória
A szerző cikkei

Edith Eva Eger 1927-ben született Kassán, amely település akkor még Csehszlovákiához tartozott. Gyerekkorában balettozott, tornázott, sőt a Magyar Olimpiai Csapat tagja is volt, ám 1942-ben a zsidótörvények miatt kizárták a sportolói közösségből. Két évvel később a családjával a kassai gettóba kényszerítették, majd családjával Auschwitzba deportálták. Szüleit a náci haláltábor hírhedt orvosa, Joseph Mengele küldte a halálba, őt pedig arra utasította, hogy táncolja el a Kék Duna keringőt. Az előadásért egy vekni kenyeret kapott. A haláltáborok és a halálmenetek borzalmait túlélve 1945-ben szabadult fel – 32 kilósan, betegen, élet és halál között.

Edith Eva Eger élete és munkássága lenyűgöző példája az emberi kitartásnak és erőnek.
Edith Eva Eger szavai ma is gyógyítanak

A háború után nővérével Kassára tért vissza, ahol egy hadikórházban megismerkedett későbbi férjével, Éger Bélával. A háború után férjével és nővéreivel próbált új életet kezdeni, majd 1949-ben Amerikába költözött. Sokáig hallgatott a múltról, de végül saját traumáiból kovácsolt erőt: pszichológusként mások gyógyításának szentelte életét. Hivatásává vált, hogy bántalmazott nőknek, háborús veteránoknak, gyászolóknak és poszttraumás stresszel küzdőknek mutassa meg a szabadság felé vezető utat. 

Edith Eva Eger első könyve, A döntés világsiker lett: egyszerre megrázó memoár és felemelő útmutató, amely arra tanít, hogy bármilyen körülmények között választhatjuk az életet, az örömöt és a szabadságot. Második kötete, Az ajándék a mindennapokra kínál kapaszkodókat, olvasói világszerte erőt merítenek belőle. 2022-ben munkásságát a Magyar Érdemrend Középkeresztjével is elismerték.
Edith Eva Eger szavai millióknak nyújtanak reményt és bizonyítékot, hogy a múlt terheit le lehet tenni, és mindig van lehetőség újrakezdeni.

„A törött lényedet felcicomázod mindenféle diplomával, teljesítménnyel, elismeréssel, darab papírokkal, ám ezek közül egyik sem képes rendbe hozni azt, amiről te azt hiszed, hogy éppen rendbe hozod vele.”

