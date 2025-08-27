Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Mennyit tudsz a holokausztról? Évfordulós kvízünkből kiderül

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 27. 16:45
évfordulótörténelemkvíz
Teszteld a történelmi ismereteidet ebben az évfordulós kvízben, hogy kiderítsd, mennyit tudsz a valaha volt egyik legkegyetlenebb népirtás legfontosabb eseményeiről és szereplőiről, valamint hogy mennyire ismered a holokauszthoz kapcsolódó fogalmakat! Készülj fel egy megrázó, ugyanakkor mélyen elgondolkodtató utazásra a történelem egyik legsötétebb korszakába!
Fotó: AFP

A holokauszt a 20. század történelmének egyik legtragikusabb eseménye volt, mely során milliók vesztették életüket a náci rezsim alatt. Sok történész szerint a holokauszt, mint népirtás kezdetének 1941. augusztus 27-e tekinthető, ezen a napon kezdődött ugyanis a mai Ukrajna területén a kamenyec-podolszkiji tömegmészárlás, amely során a németek az ukrán segéderőkkel együtt körülbelül 23–24 ezer – köztük 18 ezer Magyarországról kitoloncolt – zsidót gyilkoltak meg. Ez volt az első nagy tömeges kivégzés a náci „végső megoldás” (Endlösung) keretében.

Habár a Nemzetközi Holokauszt Emléknap az auschwitzi koncentrációs tábor felszabadításának napja nyomán január 27., a Magyarországi Holokauszt Emléknap pedig a hazai gettósítás megkezdésének napja nyomán április 16., augusztus 27-e mellett sem lehet szó nélkül elmenni, függetlenül attól, hogy ez a dátum kevésbé él a köztudatban. Hogy megemlékezzünk ennek a napnak az áldozatairól és a holokauszt kezdetéről, elkészítettük az alábbi kvízt, amely segíthet neked tesztelni, mennyire ismered a náci népirtás főbb eseményeit, fogalmait és történelmi hátterét. 

Készen állsz a kihívásra? A kérdések között olyanok is szerepelnek, amelyekre még a színötös tanulók is nehezen találják a helyes választ! Vajon mit jelent maga a szó, hogy „holokauszt”, mely csoportokat üldözte a zsidókon kívül a náci rezsim? Rákérdezünk fontos időpontokra és személyekre, akik központi szerepet játszottak a tragédiában. Ha érdekel a történelem, és szeretnéd felfrissíteni vagy bővíteni a tudásod, ez a kvíz kiváló lehetőséget kínál rá. Vágj bele bátran!

KVÍZ

1 / 9
Mit jelent a szó: holokauszt?

Nézd meg az alábbi videót:

Az alábbi kvízeinket se hagyd ki:

 

