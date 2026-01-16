"A legkisebbekben rejlik a legnagyobb erő" – 3 éves lett a halva született Zsombika

A halva született Zsombika a csodának köszönhetően már harmadik születésnapját ünnepelheti. Születésekor hatalmas tragédia árnyékolta be az örömet: pulzusa az egekben, 270 körül mozgott, szíve kétszer is megállt, és az oxigénhiány súlyos károkat okozott az agy mozgásért felelős területén. Édesanyja, Kis-Lánczi Renáta félelemmel és bizonytalansággal szembesült a helyzettel, de amikor Zsombika végre felsírt, mindenki lélegzetvisszafojtva figyelte a csodát, hogy kisfia él. A nehézségek azonban nem értek véget: bal oldali alsó végtagjai merevvé váltak, és minden apró mozdulatért nap mint nap keményen kell küzdenie.

A halva született Zsombika ma már 3 éves – minden mosolya és minden lépése a bátorság és a kitartás győzelme. (Fotó: olvasói)

"3 éves lett a mi bátor kisfiunk" - így küzd a halva született Zsombika

Kis-Lánczi Renáta azonnal elkötelezte magát fia mellett. Minden kényelmet, munkát és megszokott életet hátrahagyott, hogy Zsombikával lehessen, hogy minden nap segítse, bátorítsa, és biztosítsa neki a legjobb ellátást. A kisfiú gyógytornászokhoz, konduktorokhoz és szívgyógyászokhoz járt, minden apró lépéshez külön támogatásra volt szüksége. És mégis, minden nap új csodát látnak benne: minden mozdulat egy kicsi győzelem, minden nevetés egy apró csoda.

Három éves lettél drága fiam. Egy igazi harcos vagy, aki már annyi akadályon átküzdötte magát, és aki minden nap példát mutat erőből, kitartásból és mosolyból. Minden apró pillanatban ott van a csodád, minden nevetésedben a remény, minden ölelésedben a szeretet. Nagyon büszkék vagyunk rád, és végtelenül szeretünk! Legyen a szülinapod olyan csodás, mint amilyen te vagy!

- osztotta meg a boldog pillanatokat Renáta.

A család körül a szoba tele van színes lufikkal, tortával és boldogsággal. Minden apró pillanat egy emlék a múltból: aggódás, bizonytalanság, kétségbeesés – de mindezt felváltja a hála és a szeretet.

Zsombika története mindenkit inspirál: egy kisfiú, aki már a születésével is hős volt, ma pedig a szeretet és a kitartás jelképe. Ahogy anyukája mondja:

Van egy kis hősöm, aki megtanított hinni a csodákban, a kitartásban, és abban, hogy a legkisebbekben rejlik a legnagyobb erő. Nem egyszerű az életem, és sok mindent ott kellett hagynom emiatt a helyzet miatt. Mégis egy valamit biztosan tudok: Zsombikáért minden egyes lépés, minden csepp erő megéri

– zárja gondolatait sok szeretettel Renáta.