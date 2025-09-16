Szeptember 16-án világszerte megtartják a Sérült Gyermekek Világnapját, amelynek célja, hogy felhívják a figyelmet a testi, értelmi vagy érzékszervi fogyatékossággal élő emberekre, valamint azokra a társadalmi, egészségügyi és emberi kérdésekre, amelyek az életüket érintik. Ez a nap nem csupán emlékeztető, hanem lehetőség is arra, hogy közösen gondolkodjunk az esélyegyenlőségről, az elfogadásról és a befogadásról.

Szeptember 16. világszerte a sérült gyermekekről szól. A Városligetben különleges programokkal várnak mindenkit, hogy együtt hívjuk fel a figyelmet az elfogadásra és az esélyegyenlőségre. A képen Sophia látható, aki Horvátországból érkezett a Borsóház kezelésére. (Fotó: Szabolcs László)

Ezért fontos a Sérült Gyermekek Világnapja

A sérültek világnapja arra emlékeztet minket, hogy a fogyatékosság nem egyenlő az életképtelenséggel. Megfelelő támogatással, környezeti feltételekkel és társadalmi elfogadással mindenki képessé válhat arra, hogy teljes, értékes és boldog életet éljen. Fontos, hogy a sérültek ne elszigetelve, a társadalom perifériáján, hanem közösségük aktív tagjaiként élhessenek. A világnap alkalmat ad arra, hogy a sérültek és értelmi fogyatékosok hangja erősebben hallatszódjon. Amikor a társadalom figyelmet fordít rájuk, nő az önbizalmuk, megerősödik bennük a tudat, hogy ők fontos, értékes tagjai a közösségnek. Ez a nap igazán akkor válik élővé, ha arcokat, neveket és történeteket ismerünk meg mögötte.

Emberi sorsok, amelyek összekötnek

A gyógyíthatatlan betegséggel élők között is vannak, akik példát mutatnak, amit a remény erejéből merítenek. Rostás Dávid 24 éves, Duchenne-izomdisztrófiával él, és már lélegeztetőgépre szorul. Bár beszélni nem tud, írásban rendszeresen megosztja gondolatait és érzéseit. Üzeneteiben ott van a fájdalom, de még inkább az a bátorító hit, hogy az életnek mindig van értelme.

Amikor a gégemetszés után elvesztettem a hangom, eleinte úgy éreztem, mintha a világ is elnémult volna körülöttem. De amikor leírtam az első gondolataimat, hirtelen kinyílt egy kapu: rájöttem, hogy a szavaim így is hallhatóak, sőt talán még tisztábban, mint valaha. Azt szeretném átadni, hogy a lehetetlen csak egy szó, de valójában az átléphető. Mindenkiben ott van a képesség, hogy a saját nehézségei ellenére is ragyogjon, és másoknak erőt adjon.

- írta Dávid korábban a Borsnak.