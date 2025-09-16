Szeptember 16-án világszerte megtartják a Sérült Gyermekek Világnapját, amelynek célja, hogy felhívják a figyelmet a testi, értelmi vagy érzékszervi fogyatékossággal élő emberekre, valamint azokra a társadalmi, egészségügyi és emberi kérdésekre, amelyek az életüket érintik. Ez a nap nem csupán emlékeztető, hanem lehetőség is arra, hogy közösen gondolkodjunk az esélyegyenlőségről, az elfogadásról és a befogadásról.
A sérültek világnapja arra emlékeztet minket, hogy a fogyatékosság nem egyenlő az életképtelenséggel. Megfelelő támogatással, környezeti feltételekkel és társadalmi elfogadással mindenki képessé válhat arra, hogy teljes, értékes és boldog életet éljen. Fontos, hogy a sérültek ne elszigetelve, a társadalom perifériáján, hanem közösségük aktív tagjaiként élhessenek. A világnap alkalmat ad arra, hogy a sérültek és értelmi fogyatékosok hangja erősebben hallatszódjon. Amikor a társadalom figyelmet fordít rájuk, nő az önbizalmuk, megerősödik bennük a tudat, hogy ők fontos, értékes tagjai a közösségnek. Ez a nap igazán akkor válik élővé, ha arcokat, neveket és történeteket ismerünk meg mögötte.
A gyógyíthatatlan betegséggel élők között is vannak, akik példát mutatnak, amit a remény erejéből merítenek. Rostás Dávid 24 éves, Duchenne-izomdisztrófiával él, és már lélegeztetőgépre szorul. Bár beszélni nem tud, írásban rendszeresen megosztja gondolatait és érzéseit. Üzeneteiben ott van a fájdalom, de még inkább az a bátorító hit, hogy az életnek mindig van értelme.
Amikor a gégemetszés után elvesztettem a hangom, eleinte úgy éreztem, mintha a világ is elnémult volna körülöttem. De amikor leírtam az első gondolataimat, hirtelen kinyílt egy kapu: rájöttem, hogy a szavaim így is hallhatóak, sőt talán még tisztábban, mint valaha. Azt szeretném átadni, hogy a lehetetlen csak egy szó, de valójában az átléphető. Mindenkiben ott van a képesség, hogy a saját nehézségei ellenére is ragyogjon, és másoknak erőt adjon.
- írta Dávid korábban a Borsnak.
Dávidhoz hasonlóan Mirkó, a tízéves kisfiú is Duchenne-szindrómával él. Édesanyjával minden követ megmozgatnak, hogy elérjék ők is a dubai génterápiát, amely megakadályozná Mirkó izmainak sorvadását. Mirkó kitartóan tanul, küzd, és reménykedik abban, hogy egyszer változhat a sorsa és betegsége.
Mi úgy érezzük, ez a nap most rólunk szól, a bátorságukról, a kitartásukról és arról, hogy együtt erősebbek vagyunk a sötétségnél
- meséli a Dékány Tímea, a beteg kisfiú édesanyja.
A kitartás másik arca Bence, a 21 éves, súlyosan sérült fiú, aki a rali iránti szenvedélyével, illetve mosolyával sokakat megérint. A közösség, amely köré szerveződött, egy speciális jármű megvásárlásával segíti, hogy önállóbb lehessen, és minél több versenyen részt vehessen. Az ő története azt mutatja meg, hogyan válhat a szenvedély motorjává a mindennapoknak.
A ritka betegségekkel élő gyermekek sorsa különösen nehéz. Karcsika, a hatéves kisfiú, Pitt–Hopkins-szindrómával él, ami súlyos mozgás- és értelmi nehézségekkel jár. Édesanyja egyedül küzd fia fejlesztéséért, a legjobb ellátásért, és minden apró fejlődés hatalmas eredmény számukra.
Ez a betegség olyan ritka, hogy még azt sem tudják, hogyan alakult ki. Hat éve be vagyunk zárva a lakásba. Nem tudunk elmenni bevásárolni, vendégségbe sem. A lakásban is csak a saját szobájában érzi biztonságban magát. Ettől függetlenül ki merem jelenteni, hogy imádom őt, ő a fény, mosolya erőt ad nekem ebben a helyzetben
- fogalmazta Szabó Mónika, Karcsika édesanyja.
A ritkaság ugyanígy jellemzi Pamela történetét is; a 11 éves kislány szíve a jobb oldalon dobog, egy ritka rendellenesség, a dextrocardia miatt. Súlyos neurológiai problémái, például memóriazavarok és egyensúlyi nehézségek tovább nehezítik az életét. Ennek ellenére Pamela mosolyog, és ez a mosoly sokszor többet mond, mint bármilyen szó.
Minden ellenére én bízom benne, hogy egyszer végre fény lesz az alagút végén. És ha megvan a diagnózis, Pamival már végre a gyógyulás útjára tudunk lépni
- meséli lapunknak Mondok Nikolett.
A Sérült Gyermekek Világnapja fontos üzenetet hordoz, mégpedig azt, hogy minden ember egyformán értékes. Ha ők, minden nehézség ellenére is képesek derűvel és hittel élni a mindennapokat, akkor az egészségeseknek is érdemes másképp tekinteni az életükre. Álljunk melléjük, támogassuk őket, mert ők igazi gyöngyszemek és sokszor nagyon vagány karakterek. Olyan értékek hordozói, akik méltók a figyelemre, és a teljes elfogadásra. Ez a nap arra hívja fel a figyelmet, hogy a társadalom közösen, együttműködve tehet azért, hogy a sérültek és értelmi fogyatékosok ne hátránnyal, hanem egyenlő esélyekkel élhessenek!
Szeptember 16-án kerül megrendezésre a 33. Sérült Gyermekek Világnapja. Mindenkit várnak sok szeretettel egy felejthetetlen, örömteli programra a Fővárosi Növény és Állatkertbe, ahol a mosoly és az élmények lesznek a főszerepben.
