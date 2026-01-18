Leszállt a buszról, majd nyoma veszett – halálra fagyva találták meg a tinédzsert

A 15 éves Matthew McCallan egy cserkésztalálkozóról tartott hazafelé, ám még aznap este halálra fagyott. Édesanyja, Frances, azóta is az igazságért harcol.

Halálra fagyott a 15 éves Matthew McCallan

Fotó: Pexels /

Frances 2022 decemberében vesztette el fiát. Elmondása szerint Matthew épp akkor kezdett megnyílni a világ felé, és ez volt az egyik első alkalom, hogy barátaival elment valahová.

Leszállt a buszról, majd nyoma veszett a tinédzsernek

A rendkívül hideg estén Matthew azonban nem tért haza. Barátaival, Mollyval és Thomasszal utazott hazafelé Tyrone megyében, Észak-Írországban, ám útközben elvesztette a mobiltelefonját, majd az út felénél leszállt a buszról. Ekkor veszett nyoma.

A fiú édesanyját értesítették, aki azonnal autóba ült. Molly és Thomas szintén az állomásnál hagyott autójukba ültek, és megkezdték a tinédzser keresését.

Mindenhol kerestük. Emlékszem, hogy a nevét kiabáltam ki az ablakon, és nagyon rosszul éreztem magam. Vannak a családban más tagok, akiknél, ha nem jönnek haza, azt gondolhatná az ember, hogy biztos elmentek egy buliba. De mindenki tudta, hogy Matthew nem ilyen.

Ezt követően értesítették a rendőrséget, akik az eljárásrendnek megfelelően először a családi házat kutatták át, majd a fiút a nővérénél is keresték.

Az édesanya elmondta, hogy másnap reggel az Írországi Search and Rescue egység kutyákkal készen állt a keresésre, ám a rendőrség ezt a segítséget soha nem fogadta el.

Azt hittem, elütötték, és egy sövényben fekszik. Vasárnap reggel mindenki a sövények közé kiabált – soha nem gondoltam volna, hogy holtan találják meg egy árokban. Álmomban sem gondoltam volna, hogy ez megtörténhet.

A fiatal halálra fagyott holttestét megtalálták

Több önkéntes és hatósági egység is részt vett a keresésben, ám Matthew holttestére csak két nappal később találtak rá. A boncolás megállapította, hogy kihűlés következtében halt meg.

Matthew szerény, ugyanakkor szellemes és humoros fiú volt. Halála után számos ember kereste fel az édesanyját, hogy elmondják, milyen sokat segített nekik.

Egy srác felkeresett, és azt mondta, hogy nem lenne itt nélküle. Szakított a barátnőjével, és Matthew támogatása nélkül nem tudja, hogy még mindig életben lenne-e. Ilyen ember volt.

Frances a mai napig nem ért egyet azzal, ahogyan a rendőrség kezelte fia eltűnését, ezért bíróságra vitte az ügyet - írja a Mirror.