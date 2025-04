Kiderült, mit kap ebédre és hányszor fürödhet a börtönben Gyárfás Tamás

Gyárfás Tamás jogerősen hét évet kapott a Fenyő-gyilkosság felbujtójaként. Jó magaviselete és kedvezmények esetén öt év egy hónap után szabadulhat. Az egykori sportvezető végig tagadta, hogy köze lenne Fenyő János médiacézár meggyilkolásához. Igazának bizonyítására már csak a perújítás maradt, de az eljárásnak nincs halasztó hatálya, azaz, addig is börtönbe kell vonulnia, míg vélt igaza esetleg bizonyítást nyer a bíróság előtt.

Gyárfás Tamás a jogerős ítélet kihirdetése előtt, ügyvédjével. A volt producer tovább harcol az igazáért Fotó: Ladóczki Balázs

Ilyen a börtönben az étrend

Gyárfás Tamás úgy tippeli, hogy Vácra vagy Balassagyarmatra kerülhet. Ha kívánja, az idősek számára létrehozott, speciális körlet lakójává válhat. Ahogy minden, Magyarországon fogva tartott elítéltnek, úgy neki is a mindennapok meghatározó eleme lesz az étkezés és a tisztálkodás.

A börtönök konyhájára kerülő zöldségeket és gyümölcsök a rabok maguk termelik meg, van ahol, állattartással is foglalkoznak. Ahol nem, ott a húsételek és a tésztafélék alapanyagai a vágóhidakkal, illetve a tésztagyárakkal kötött szerződés alapján kerülnek a börtönökbe.

A bent lévők háromszori étkezést kapnak, ennek minősége fontos a börtönvezetés számára, mert a rabokkal könnyebb bánni, ha elégedettek a menüvel. Így a börtönszakácsok mellett civilek is segítenek a főzésben. Van olyan intézmény, ahol több tucat étrend közül is lehet választani: ezek közé tartozik többek között az alap menü, a diétás, a többféle cukros, a vegetárinus, lisztmentes, tejmentes, paradicsom – és májmentes, fűszermentes és a vallás szerinti is.

Fenyő János 1998. február 11-én lett gyilkosság áldozata Fotó: Rózsahegyi Tibor / MTI

Levesek, tészták és a többiek

Milyen kombinációkra számíthat Gyárfás Tamás a börtönben? Egy hét alatt – nagy valószínűséggel – a következő ételekkel vagy azok változataival találkozhat: a börtöntapasztalatok szerint a levesek közül a leggyakoribbak: a gombaleves, zöldborsó leves, sárgaborsógulyás, babgulyás, lencseleves, a karfiolleves, a daragaluska leves, a raguleves és a gyümölcsleves, ami többnyire almalevest takar.

Főételeknél a tésztafélék és a főzelékek dominálnak, így a sonkás, káposztás vagy a sajtos tészta, a csusza, illetve a különféle kockák, de mellettük gyakori fogás a rakott káposzta is. Babfőzelék, lencsefőzelék és a finomfőzelék állandó vendég az étlapokon. Hetente előfordul a máj, a paprikás és a tokány is, a sertés - és a csirkehús. Mindegyik fogás közül a legkedveltebb a rántott hús, de a kedvelt ételek közé tartozik a sertéspörkölt és az édességek is. Utóbbiak királya a mákos guba, a mákos patkó, ünnepek idején pedig a bejglifélék.