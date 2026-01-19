Fejfájása szinte megbénította – férje állította fel az orvosok helyett a sikeres diagnózist

Egy anyuka hónapokig szenvedett kibírhatatlan fejfájástól, és míg sokáig azt hitték, Liz Vassalo migrénnel küzd, végül kiderült, hogy egy sokkal ritkább betegség áll a háttérben.
A 42 éves édesanya mindig is ügyelt az egészségére: rendszeresen edzett, csoportos sportokat végzett, és négy fiatal gyermeke mellett is folyamatosan mozgásban volt.
2025 októberében azonban naponta jelentkező fejfájással kezdett küzdeni. A fájdalmak idővel olyan erőssé váltak, hogy többször is a sürgősségire mentek vele, ám az orvosok minden alkalommal hazaküldték.
41 éves férjének, Chris Vassalónak végig kellett néznie, ahogy felesége állapota annyira leromlik, hogy már a nyakát sem tudta mozgatni.
Négy nappal azután, hogy elmentünk a sürgősségire, hányni kezdett a fej és arcfájdalmak miatt
- mondta Chris. Ekkor kerültek kórházba, ahol három napig vizsgálták az anyukát.
Liz fájdalma a koponyája alján kezdődött, majd szétterjedt a fejében. Több CT, MRI, nyaki és gerincvizsgálat után, negatív eredményekkel, az orvosok nyaki eredetű fejfájást diagnosztizáltak.
Az anyuka állapota azonban nem javult: a gyógyszerek nem segítettek, és gyakorlatilag az ágyából sem tudott felkelni.
Nehezen tudtam részt venni a gyerekekkel közös játékokon, a hálaadási eseményeken, és karácsonyra csak azt szerettem volna, hogy újra egészséges legyek
- mondta Liz.
A pár mintegy 20 szakorvost keresett fel: neurológusokat, fájdalomspecialistákat, gyógytornászt, csontkovácsot és fül-orr-gégészt is. Szinte minden létező kezelést kipróbáltak, de semmi sem enyhítette Liz fájdalmait. Ekkor érezte Chris, hogy valamit biztosan figyelmen kívül hagynak.
Liz idővel már orvoshoz sem akart menni, mert úgy érezte, nincs értelme.
Elvesztettem a reményt. Chris viszont nem volt hajlandó feladni, és továbbra is segített kikelni az ágyból és kimenni a házból.
Chris kutatása során bukkant rá az agy-gerincvelői folyadék (CSF) szivárgására. Ez akkor fordul elő, amikor az agyat és a gerincvelőt körülvevő folyadék egy keletkezett lyukon keresztül elszivárog.
A cerebrospinális folyadék szivárgása bárkinél kialakulhat, de leggyakrabban sérülés, ostorcsapás-sérülés, agyműtét vagy fül-orr-gégészeti beavatkozás után jelentkezik.
December 2-án találkoztak egy idegsebésszel, és amikor az orvos megerősítette Chris elméletét, a pár könnyekben tört ki a megkönnyebbüléstől.
Liz MRI-felvételén az agyi megereszkedés jeleit találták, ami azt jelenti, hogy az agy a cerebrospinális folyadék nyomásának csökkenése miatt lefelé mozdul el, ezt gyakran szivárgás okozza.
Liznél epidurális vértapaszt alkalmaztak, hogy lezárják a szivárgást. Három héttel a kezelés után jobban érzi magát, ám a fejfájás még nem múlt el teljesen, így elképzelhető, hogy a beavatkozást másodszor is el kell végezni.
Mindig légy a saját szószólód, és végezz kutatást, mert senki sem ismeri jobban a saját testedet, mint te. Addig küzdj, amíg el nem jutsz a probléma gyökeréig
- mondta Liz, aki hálás férjének, amiért akkor is harcolt érte, amikor neki már nem volt reménye - írja a Newsweek.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.