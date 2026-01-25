"Ragyogó fény volt mindazok életében, akik ismerték őt..." - Két gyermeket hagyott maga mögött az elkötelezett rendőrnő

Két fiatal fiú maradt félárván, amikor január 15-én holtan találták Coleen Mellort, a 40 éves, West Yorkshire-i rendőr őrmestert az otthonában, Wakefieldben. A halál pontos okát nem hozták nyilvánosságra, annyit lehet csak tudni, hogy az esetet nem kezelik gyanúsként. Az elhunyt rendőrnő barátai nemrég szívszorító kéréssel fordultak a nyilvánossághoz, annak érdekében, hogy anyagi támogatást tudjanak nyújtani az összetört, gyászoló családnak ebben a mostani, nehéz helyzetben.

Összefogtak a barátok az elhunyt rendőrnő gyermekei érdekében / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

Két fiatal fiú gyászolja az elhunyt rendőrnőt

Coleen ragyogó fény volt mindazok életében, akik ismerték őt, de ami a legfontosabb, odaadó édesanya volt. Coleen nem csupán hihetetlen, elkötelezett rendőr őrmester volt, hanem egy imádott anya... szeretett lány... drága nővér... és persze, egy csodálatos barát

- jellemezték a rendőrnőt azon a GoFundMe-oldalon, ahol egy adománygyűjtést indítottak el a családtagok számára. Kiemelték, hogy Coleen gyermekeinek édesapja jelenleg egyedül neveli a fiúkat, miközben a mérhetetlen gyásszal is meg kell birkóznia.

Noah idén teszi le az érettségi vizsgáit, Charlie pedig 8. osztályos. A fiúk nagyon szerették az édesanyjukat, és elképzelhetetlen számukra, hogy nélküle kell szembenézniük a jövővel

- olvasható az oldalon.

Bár nem tudjuk pótolni egy édesanya szeretetét, körülvehetjük a közösség támogatásával a két fiút, akiket Coleen teljes szívéből szeretett

- tették hozzá.

Coleent nagyra becsülték és értékelték mindazok, akik ismerték és együtt dolgoztak vele. A halála hatalmas sokkot jelentett a West Yorkshire-i rendőrség minden dolgozója számára, a gondolataim pedig a családjával, a barátaival és a munkatársaival vannak ebben a nehéz időszakban

- tisztelgett kollégája emléke előtt Sarah Jones rendőrfőnök-helyettes is, a Mirror beszámolója szerint.