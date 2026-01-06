Megszakad a szív: 62 éves korában elhunyt a Horrorra akadva sztárja

62 éves korában elhunyt Jayne Trcka, a testépítőként és színésznőként is ismert sztár, aki a 2000-ben bemutatott Horrorra akadva című filmben Miss Mann, a lányok tornatanárának szerepében vált ismertté.
Jayne Trcka 2025. december 12-én hunyt el Kaliforniában, San Diegóban – számolt be róla a Mirror. A San Diego megyei halottkém megerősítette a tragikus hírt, ugyanakkor a halál pontos okát egyelőre nem állapították meg.
A hatóságok közlése szerint „a testen trauma nyomai voltak láthatók, de jelenleg nem lehet egyértelműen megjelölni a halál okát”. A színésznő fia a sajtónak úgy nyilatkozott, nem tudott semmilyen egészségügyi problémáról, amely előre jelezte volna az édesanyja hirtelen halálát.
Jayne Trcka pályafutását a 1980-as években testépítőként kezdte, majd Hollywoodban is kipróbálta magát. A Horrorra akadva forgatásán olyan nevekkel dolgozott együtt, mint Anna Faris, Regina Hall, valamint Marlon és Shawn Wayans. Miss Mann karaktere ugyan csak egyetlen film erejéig szerepelt a franchise-ban, mégis emlékezetes alakítás maradt.
A Horrorra akadva után a sztár több tévéműsorban is feltűnt, köztük a Whose Line Is It Anyway? és a The Drew Carey Show epizódjaiban. Emellett szerepelt Beyoncé és Lady Gaga Telephone című dalának 2010-es videóklipjében is.
A szórakoztatóipar mellett Jayne Trcka ingatlanügynökként dolgozott Kaliforniában, miközben testépítő karrierjét is folytatta. Olyan neves fitneszmagazinok címlapjain és oldalain szerepelt, mint a Flex, a MuscleMag International és a Women’s Physique World. 1997-ben, 34 évesen megnyerte a California State Championships versenyt, egy évvel később pedig a Junior Nationals első helyét szerezte meg, majd 2004-ben ismét győzelmet aratott.
Jayne Trcka 1963. február 27-én született a minnesotai Saint Paul városában. Miután 1986-ban Dél-Kaliforniába költözött, elkezdett súlyzós edzésekkel foglalkozni, két éven belül pedig már versenyeken is indult.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.