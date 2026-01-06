Megszakad a szív: 62 éves korában elhunyt a Horrorra akadva sztárja

62 éves korában elhunyt Jayne Trcka, a testépítőként és színésznőként is ismert sztár, aki a 2000-ben bemutatott Horrorra akadva című filmben Miss Mann, a lányok tornatanárának szerepében vált ismertté.

Meghalt a Horrorra akadva sztárja / Fotó: freepik.com

Sokan gyászolják a Horrorra akadva sztárját

Jayne Trcka 2025. december 12-én hunyt el Kaliforniában, San Diegóban – számolt be róla a Mirror. A San Diego megyei halottkém megerősítette a tragikus hírt, ugyanakkor a halál pontos okát egyelőre nem állapították meg.

A hatóságok közlése szerint „a testen trauma nyomai voltak láthatók, de jelenleg nem lehet egyértelműen megjelölni a halál okát”. A színésznő fia a sajtónak úgy nyilatkozott, nem tudott semmilyen egészségügyi problémáról, amely előre jelezte volna az édesanyja hirtelen halálát.

Jayne Trcka pályafutását a 1980-as években testépítőként kezdte, majd Hollywoodban is kipróbálta magát. A Horrorra akadva forgatásán olyan nevekkel dolgozott együtt, mint Anna Faris, Regina Hall, valamint Marlon és Shawn Wayans. Miss Mann karaktere ugyan csak egyetlen film erejéig szerepelt a franchise-ban, mégis emlékezetes alakítás maradt.

A Horrorra akadva után a sztár több tévéműsorban is feltűnt, köztük a Whose Line Is It Anyway? és a The Drew Carey Show epizódjaiban. Emellett szerepelt Beyoncé és Lady Gaga Telephone című dalának 2010-es videóklipjében is.

A szórakoztatóipar mellett Jayne Trcka ingatlanügynökként dolgozott Kaliforniában, miközben testépítő karrierjét is folytatta. Olyan neves fitneszmagazinok címlapjain és oldalain szerepelt, mint a Flex, a MuscleMag International és a Women’s Physique World. 1997-ben, 34 évesen megnyerte a California State Championships versenyt, egy évvel később pedig a Junior Nationals első helyét szerezte meg, majd 2004-ben ismét győzelmet aratott.