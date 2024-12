„Összeomlott a világunk!” - csak a terápia mentheti meg a halálos beteg vaskúti testvérpárt

A két tündéri kisfiú és szüleik versenyt futnak az idővel / Fotó: olvasói

Adri 9 évig versenyszerűen cselgáncsozott, melyben kiváló eredményeket ért el. Nem csoda, hogy a fiúk is imádják a sportokat. A kezelések mellett mindketten úszni és tornázni is járnak, ami nem csak a sport örömét nyújtja, hanem arra is képes, hogy lassítsa a fiúk szervezetében végbemenő folyamatot. Kornél most 7, míg Zsombor 4 éves. Szerencsére mindketten életvidámak és boldogok, a betegség szinte egyáltalán nem látszik rajtuk, ám ez bármelyik pillanatban megváltozhat.

Versenyt futunk az idővel, ugyanis úgy tudom, ezek a betegek szinte egyik pillanatról a másikra válnak járásképtelenné. Idáig nem szabad eljutnunk!

- zárja az édesanya, aki férjével együtt egy alapítványt is létrehozott azért, hogy fiaik gyógyulását támogathassák.