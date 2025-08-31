Dávid rácáfolt az orvosokra: mindenki azt hitte, egy életen át ágyhoz lesz kötve a kamasz

Dávid egy salgótarjáni kamasz fiú, akinek az élete 14 éves korában teljesen megváltozott, amikor az iskolában az egyik tornaórán váratlanul összeesett. Dávid életéért több mint fél órán át küzdöttek, végül csodával határos módon sikerült újraéleszteni, de a szívleállás és az oxigénhiányos állapot miatt szervezete maradandó károsodás szenvedett. A fiú, aki előtte imádott tanulni és sportolni hirtelen azzal szembesült, hogy nem tud írni és olvasni, illetve kerekesszékbe kényszerült. Dávid azonban nem adta fel, eltökélte, hogy behozza a lemaradását és visszaül az iskolapadba. A kemény munka és az önmagába vetett hite kifizetődni látszik, ugyanis szeptembertől középiskolába megy!

14 éves korában még az sem volt biztos, hogy képes lesz egy önálló életre, most azonban Dávid középiskolába megy

Fotó: Beküldött

A 17 éves Pribil Dávid édesanyjával élt Salgótarjánban, amikor 14 éves korában, 2023. májusában egy szörnyű baleset érte őt.

A fiúnak, akinek korábban mindene volt a sport, különösen a foci, az egyik tornaórán mindenféle előzmény nélkül leállt a szíve.

Miután bő fél óra küzdelem után sikerült újraéleszteni, orvosai szomorú hírt közöltek Dávid édesanyjával, Szabinával: fia valószínűleg soha nem fog tudni önálló életet élni, innentől kezdve mindig segítségre lesz szüksége. Dávid azonban eldöntötte, hogy nem hagyja legyőzni magát, a kórházból pedig már saját lábán távozott. Bár írni és olvasni újra kellett tanulnia, de sikeresen elvégezte a nyolcadik osztályt, édesanyja pedig mindent megtett azért, hogy középiskolában is tovább folytathassa tanulmányait.

"Minden gyermek érték. Minden fiatalnak helye van a világban"

Mint arról korábban beszámoltunk, Szabina talált egy Dávidnak megfelelő középiskolát, csakhogy a suli Miskolcon található, közel 200 kilométerre tőlük. Szóba jött, hogy Dávid bentlakásos módon kezdi meg az iskolát, de Szabina nem szívesen engedte volna egyedül fiát egy idegen városba, Dávid ugyanis még sokszor megijed az új helyzetektől, bizonytalanabb és félénkebb, mint amilyen azelőtt volt.

A miskolci Martin János Készségfejlesztő Iskola tökéletes választás Dávid számára.

Iskolánk különleges helyet foglal el a magyar oktatás palettáján, hiszen elsősorban sajátos nevelési igényű fiatalokat oktatunk ... Azokat a gyermekeket, akiknek útja nem mindig könnyű, de akikben ott rejlik a fejlődés, a kiteljesedés, és a siker lehetősége – csak meg kell találni a kulcsot hozzájuk.

– írja a weboldalán magáról a suli.