Borral mérgezte meg saját lányát – további áldozatai is lehetnek a gyilkos anyukának

Egy anyuka borral mérgezte meg saját lányát egy ünnepi vacsorán. A rendőrség most attól tart, hogy a nőnek több rejtélyes halálesethez is köze lehet.

Borral mérgezte meg anyja Leela Levis-t (Fotó: Facebook)

Borral mérgezte meg családját hálaadáskor

Az 52 éves Gudrun Casper-Leinenkugelt azzal vádolják, hogy mérgezett borral ölte meg egyik lányát, míg másik lányát és saját partnerét megbetegítette.

Leela Levis testvérével és partnerével ivott bort egy 12 személyes hálaadási vacsora előtt, ahol anyukája és további 9 ember hozzá sem nyúlt az italhoz. A hármas nem sokkal a vacsora után kezdte rosszul érezni magát, Leela pedig december 1-jén meghalt.

Észak-Karolina Henderson megyei seriffhivatala az állami nyomozóiroda támogatásával nyomozást indított Leela halála ügyében. A nyomozás során kiderült, hogy a fogyasztott bort acetonitrillel – egy átlátszó folyadékkal – keverték.

A rendőrség Casper-Leinenkugel internetes előzményeiben találta meg az igazi nyomot:

Mi történik, ha véletlenül lenyelek acetonitrilt?

- keresett rá az anyuka.

Az ügyészek szerint ez nem az első tette, és több rejtélyes halálesethez is köze lehet a gyilkosnak.

Casper-Leinenkugel egy olyan éttermet üzemeltetett, amelyet a németországi gyermekkorában épült önkormányzati házak mintájára tervezett. Ez nem az első étterme volt, és korábban egy vegytisztítót is üzemeltetett.

A nőt két rendbeli elsőfokú gyilkossággal, két rendbeli gyilkossági kísérlettel és három rendbeli tiltott ételek és italok terjesztésével vádolták.

Óvadékát megtagadták, és halálbüntetésre számíthat - írja a Mirror.