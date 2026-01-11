"Az orvosok folyton elhajtanak, pedig a 7 éves kislányunk naponta 100-szor hány"

Egy fiatal lány családja, aki az elmúlt hét hónapban "naponta akár 100-szor" hányt, azt állítja, hogy az egészségügyi szakemberek következetesen elutasították őket anélkül, hogy bármilyen választ kaptak volna.

Fotó: Andrei_R / Shutterstock

A hétéves baglani Harper Williams 2025 nyarán kezdett tüneteket tapasztalni, kezdetben néhány hetente jelentkező hányingerrohamokkal. Aggódó szülei arról számoltak be, hogy a tünetek gyorsan fokozódtak, és novemberben tetőztek, amikor Harper naponta több tucatszor hányni kezdett.

Azt állítják, hogy Harper a csúcsponton naponta 60-100 alkalommal hányt. Annak ellenére, hogy követték háziorvosuk tanácsát, a szülők elmondása szerint a sürgősségi osztályon tett számos látogatásuk eredményeként „elbocsátották” őket, vagy egyértelmű diagnózis nélkül küldték el.

Azt mondják, hogy „küzdeniük” kellett, hogy rávegyék az orvosi személyzetet Harper vizsgálatára, ami végül karácsony után történt meg. Ekkor diagnosztizáltak egy lehetséges okot, de szülők szerint korábban fel kellett volna ismerni és kezelni kellett volna a betegséget, hogy a 7 éves gyereknek ne kelljen ennyit szenvedni.

A Wales Online beszámolója szerint az egészségügyi tanács képviselője bocsánatot kért a család megpróbáltatásaiért, de fenntartotta, hogy Harper ellátása „megfelelő” volt.

Harper – aki a tünetei miatt jelenleg nem tud iskolába járni – naponta több tucatszor hány, és még nem készült kezelési terv. A család azért osztotta meg a történetét, hogy felhívja az emberek és családok figyelmét arra, hogy álljanak ki az igazukért, hiszen az egészség mindennél fontosabb. „Ne fogadjanak el nemet válasznak. Ha tudják, hogy valami nincs rendben, csak erőltessék tovább.”

Az édesanya felidézte „rémálmuk” kezdetét: „Hét hónappal ezelőtt kezdődött, amikor talán kéthetente egyszer volt rosszul. Aztán egyre gyakrabban, hetente egyszer, néhány naponta.”

„Abban az időben fülgyulladása is volt, így a háziorvos azt mondta, hogy talán a fertőzés miatt betegszik meg, ezért várjunk, amíg az elmúlik. Szeptemberben fülműtéten esett át, és a fertőzések megszűntek, de a rosszullét folytatódott. Visszavittük a háziorvoshoz, aki adott neki gyógyszert kipróbálni, de az nem igazán segített. Ekkor már csak esténként hányt, ezért a háziorvos azt tanácsolta, hogy legközelebb, ha ez előfordul, vigyük a sürgősségire.”