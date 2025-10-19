Szakértők figyelmeztetnek: újra terjed a brutális viktoriánus bőrbetegség - így védekezhetsz ellene

Aggodalomra ad okot, hogy egy viktoriánus bőrbetegség, amely ismét terjedni kezdett, főként az Egyesült Királyságban, de nem most találkozunk vele először.

Újra terjed a brutális viktoriánus bőrbetegség (Fotó: Képünk illusztráció: Shutterstock / Shutterstock )

Bár sokan a rossz higiéniai körülményekhez társítják, valójában bárkit megtámadhat, függetlenül attól, mennyire tisztán tartja magát vagy az otthonát.

A betegek számának növekedésére először tavaly figyeltek fel, és a Royal College of General Practitioners legfrissebb felmérése szerint az esetek száma továbbra is az átlag felett van.

Egy nő, Amanda Rushton, kilenc hónapon át küzdött a betegséggel. Először allergiás reakcióra gyanakodott, de később kiderült, hogy kisfia is ugyanazokat a viszkető kiütéseket tapasztalja.

Az 54 éves Amanda így nyilatkozott:

Szó szerint összerezzentem, amikor az orvos közölte a diagnózist. Azt hittem, ez valami régi betegség, amit katonák vagy táborlakók kaphatnak el, nem pedig tiszta, átlagos emberek. Az orvos azt mondta, hogy mostanában nagyon elterjedt az Egyesült Királyságban.

Mi is ez a viktoriánus bőrbetegség, és hogyan terjed?

A rühösség egy erős viszketéssel járó kiütéses bőrbetegség, amelyet apró atkák okoznak.

Ezek a paraziták a bőrbe fúrják magukat, ott élnek és petéznek. A rüh szoros bőrkontaktus útján terjed, ezért különösen gyorsan képes elterjedni zsúfolt környezetben, például kollégiumokban vagy idősek otthonában.

Bár a fertőzés leggyakoribb módja a közvetlen testi kontaktus, a rüh átterjedhet szennyezett tárgyakon keresztül is, például ruházaton, törölközőkön vagy ágyneműn.

Az őszi-téli hónapokban megnő az esetek száma, mivel az emberek több időt töltenek zárt térben, és a diákok visszatérnek az egyetemekre.

A rühösség tünetei:

Viszkető kiütések az egész testen (kivéve a fejet és a nyakat)

Kiemelten érintett területek: ujjak között, csukló, derék, ágyék, fenék

Időseknél és kisgyermekeknél kiütések megjelenhetnek a fejen, nyakon, tenyéren és talpakon is

Hogyan kezelhető?

Az NHS szerint a gyógyszerészek hatékony krémeket vagy testápolókat ajánlhatnak, amelyeket az egész testen alkalmazni kell, gyakran akár hét napon át.