Szakértők figyelmeztetnek: újra terjed a brutális viktoriánus bőrbetegség - így védekezhetsz ellene

Aggodalomra ad okot, hogy egy viktoriánus bőrbetegség, amely ismét terjedni kezdett, főként az Egyesült Királyságban, de nem most találkozunk vele először.
Bár sokan a rossz higiéniai körülményekhez társítják, valójában bárkit megtámadhat, függetlenül attól, mennyire tisztán tartja magát vagy az otthonát.
A betegek számának növekedésére először tavaly figyeltek fel, és a Royal College of General Practitioners legfrissebb felmérése szerint az esetek száma továbbra is az átlag felett van.
Egy nő, Amanda Rushton, kilenc hónapon át küzdött a betegséggel. Először allergiás reakcióra gyanakodott, de később kiderült, hogy kisfia is ugyanazokat a viszkető kiütéseket tapasztalja.
Az 54 éves Amanda így nyilatkozott:
Szó szerint összerezzentem, amikor az orvos közölte a diagnózist. Azt hittem, ez valami régi betegség, amit katonák vagy táborlakók kaphatnak el, nem pedig tiszta, átlagos emberek. Az orvos azt mondta, hogy mostanában nagyon elterjedt az Egyesült Királyságban.
A rühösség egy erős viszketéssel járó kiütéses bőrbetegség, amelyet apró atkák okoznak.
Ezek a paraziták a bőrbe fúrják magukat, ott élnek és petéznek. A rüh szoros bőrkontaktus útján terjed, ezért különösen gyorsan képes elterjedni zsúfolt környezetben, például kollégiumokban vagy idősek otthonában.
Bár a fertőzés leggyakoribb módja a közvetlen testi kontaktus, a rüh átterjedhet szennyezett tárgyakon keresztül is, például ruházaton, törölközőkön vagy ágyneműn.
Az őszi-téli hónapokban megnő az esetek száma, mivel az emberek több időt töltenek zárt térben, és a diákok visszatérnek az egyetemekre.
Az NHS szerint a gyógyszerészek hatékony krémeket vagy testápolókat ajánlhatnak, amelyeket az egész testen alkalmazni kell, gyakran akár hét napon át.
Fontos, hogy a teljes háztartást kezelni kell, akkor is, ha valakinek még nincsenek tünetei, mivel a fertőzés lappangási ideje akár nyolc hét is lehet - írja a LadBible.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.