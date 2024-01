„A fiam kizuhant a szélvédőn és szörnyethalt” – Mónika gyermeke elvesztése után is másoknak ad erőt

A mosolygós édesanya, Jáger Mónika rendkívül terhes csomagot kapott az élettől, ő viszont a megpróbáltatások ellenére sem adja fel és igyekszik másoknak is adni erejéből. Mónika jelenleg egyedül neveli kilencéves kisfiát, Alexandert, aki koraszülöttként több agyvérzést is elszenvedett, a traumák következtében pedig súlyosan károsodott az agya és a látása is. A hölgy a Ripostnak korábban elmondta, az orvosok teljesen lemondtak gyermekéről, ő viszont mindvégig kitartott és hitt a kisfiú erejében.

Mónika egyedül neveli legkisebb gyermekét Fotó: Ripost

A legnagyobb próbatételt az élet viszont későbbre tartogatta Mónika számára. Könnyek között vallott a TikTokon arról a napról, amely végérvényesen megváltoztatta addigi életét. Az édesanyának hosszú évekbe telt, míg beszélni tudott a szörnyű sorscsapásról, amikor nagy fiát, Benettet elvesztette.

Egy szörnyű baleset következtében vesztettem el Alexander testvérét, Benettet – azt viszont a mai napig nem tudom, mi történt pontosan. Elképzelhető, hogy a fiam elaludt a volán mögött, szalagkorlátnak csapódott, ennek következtében pedig az autó felrepült egy fára. A fiam a baleset során kizuhant a szélvédőn és azonnal szörnyethalt

- mondta Mónika, majd hozzátette: a tragédia éjszakáján nagyon rosszul érezte magát, ezt viszont nem tudta mire vélni.

Másnap reggel a napi sajtóban értesült a szörnyű balesetről, hirtelen pedig átfutott az agyán a gondolat: lehet, hogy az ő gyermeke volt az áldozat.

Hamarosan csörgött Mónika telefonja és beigazolódott minden szülő legnagyobb rémálma.

Borzasztó volt a baleset helyszínén négykézláb mászva, zokogva összeszedegetni az autóroncs darabjait és Benett személyes tárgyait

- meséli a videóban az édesanya, majd hozzáteszi, a legnehezebb napokon kisfia, Alexander, és másik gyermeke, Martin adott erőt számára. Mónika úgy fogalmaz: nem volt választási lehetősége, muszáj volt erőt gyűjtenie és tovább mennie az úton.

A középső fiam, Martin a temetés után azt mondta: Anyukám, rád ebben az életben még szükség van. Akkor végignéztem a gyerekeimen és eldöntöttem, hogy nem adhatom fel, nem kerülhetek pszichiátriára és nem nyugtatózhatom le magamat, hiszen felelős vagyok értük.

Mónika elmondása szerint hamarosan a munkába menekült: határidőnaplót készített, könyvet írt és létrehozott egy alapítványt – mindenbe belefogott, csak, hogy lefoglalja magát és túlélje az előtte álló napokat.

Nincs receptem arra, hogy egy gyermek halálát hogyan lehet túlélni. Számomra a legnagyobb kapaszkodót és segítséget Isten és a hit adja, hogy amikor egyszer eljön az idő a találkozásra, a fiam fog várni. Megölelem, és soha többé nem engedem el

- zárja Mónika.