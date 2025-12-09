"Aranyásónak hívnak, mert 24 évesen egy 81 éves férfival randizom, miután meghalt a 72 éves férjem"

Könnyekkel a szemében éppen 72 éves férjére, Bruce-ra gondolt a 24 éves özvegy, Lexi Howell, és alig vette észre a férfit, aki a Háborús Veteránok Klubjának sarkában figyelte őt. A nagy korkülönbség nem érdeklik a párt.

Nagy korkülönbség: Lexi szerint a kor csak egy szám

Teljesen összetört – három évet töltött Bruce-szal, miután abban a klubban ismerkedtek meg, és három hónappal korábban, 2024 áprilisában, a férfi halálos ágyán házasodtak össze. Bruce ráhagyta büszkeségét és örömét – a 40 000 font értékű Mustangot.

Nagy korkülönbség van a pár között

A másik férfi, a 81 éves Edward Howell mit sem sejtett. Odament, bemutatkozott, és beszélgetésbe elegyedtek. A bánata ellenére Lexi megnyugvást talált abban, hogy beszélgethetett vele.

„Azt mondta, hogy két évvel korábban elvesztette a feleségét” – mondja. „Rájöttem, hogy mindkettőnk szíve összetört.”

Gyorsan összebarátkoztak, és az 57 év korkülönbség ellenére Lexi hamarosan beleszeretett ősz hajába és szelíd természetébe. De Bruce özvegyeként és végrendeletének fő kedvezményezettjeként olyan emberek ítélkeznek felette, akik azt feltételezik, hogy idősebb férfiakat vesz célba a pénzükért.

Lexi tagadja a vádakat, bár Edward is feleségül vette és ráhagyta minden vagyonát. De Lexi állítja, hogy különös vonzalmat érez a háborús veteránok miatt és egyáltalán nem a pénz érdekli.

Bruce-ra visszaemlékezve ezt mondja: „Három évig voltunk együtt, és az utolsó leheletéig gondoskodtam róla. Nem volt hajlandó meghalni anélkül, hogy feleségül venne. Csak három hónappal később találkoztam Edwarddal, de ugyanazt a fájdalmat éltük át, és tagadhatatlanul kötődtünk egymáshoz. Gyorsan történt, de nem tudtam megállni, hogy beleszeressek.”

Lexit aranyásónak és szélhámosnak tartják az emberek, de igyekszik nem foglalkozni a rosszakarókkal. Lexi, a virginiai Hopewellből pszichológus diplomát szerzett, ezt mondja: „Edward és én élő bizonyítékok vagyunk arra, hogy a kor csak egy szám."