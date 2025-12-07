Kendra Bird, a 9 éves, 4-es stádiumú rákban szenvedő Brielle édesanyja ismét kiállt a nyilvánosság elé, miután egy üzenetben azt tanácsolták neki: ne adjon több vérátömlesztést a kislányának, mert a vér „nem arra való, hogy elhúzzuk az elkerülhetetlent”. Az anya szerint félelmetes, hogy egyes egészségügyi szakemberekben „nincs szív”.

A kislányt édesanyja védelmezi.

Illusztráció: Pexels

Brie édesanyja mindenben mellette áll

Kendra hónapok óta dokumentálja Brie küzdelmét az Instagramon, ahol több mint egymillió követő kíséri figyelemmel a kislány történetét. Friss bejegyzésében arról írt: minden napjuk bizonytalansággal teli, ugyanakkor Brielle továbbra is éber, beszélget, filmezik, izgatottan várja a karácsonyi manót és még mindig örömmel olvas. A vérátömlesztések, amelyeket néhány hetente kap, energiát adnak neki a mindennapokhoz.

Az édesanya szerint a kritikus üzenetek közül ez volt az egyik legfájdalmasabb. Úgy véli, sokan nem értik, hogy attól, hogy egy beteg gyermek élete más, mint korábban, az még mindig értékes és élhető.

„Brie teljesen jelen van mentálisan. Ha megkérdeznék tőle, akar-e tovább élni és kezelést kapni, pontosan tudom, mit választana: ő egy harcos.”

Az Instagramon érkezett támogató reakciók között Kendra videókban fejtette ki, milyen sokszor kapott már kegyetlen tanácsokat – többek között azt, hogy hagyják abba Brielle etetését vagy a kezeléseit. Szerinte sokan nem tudják elfogadni, hogy valakinek megváltozhat az életminősége, mégis lehet boldog és szeretett.

Brie története több millió embert érintett meg. Nyáron a Wicked című film szereplői is meglepték egy csomaggal és egy privát vetítéssel, hónapokkal a hivatalos premier előtt. A család novemberben a második rész bemutatóját is megünnepelte, mert korábban úgy tűnt, talán nem éri meg ezt a napot, derül ki a People cikkéből.

Kendra szerint minden egyes nap ajándék.