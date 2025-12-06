Arne Slot csak Szoboszlaiban bízhat, kispadon a Liverpool sztárja

Leeds-Liverpool meccset rendeznek szombaton este a Premier League 15. fordulójában. A találkozón újra veszélybe kerülhet Arne Slot állása, a holland szakember csak akkor lehet nyugodt, ha Szoboszlai Dominikék megnyerik a találkozót. Éppen ezért Slot nem kockáztathat, erős kezdőcsapatot kell pályára küldenie.

Szoboszlai Dominikék nem hibázhatnak szombaton / Fotó: Izzy Poles - AMA

Szoboszlai mellett Kerkez is a kezdőben

A Pool kezdőcsapatában Szoboszlai Dominik természetesen, s visszakerült oda a balhátvéd posztra Kerkez Milos is. Érdekesség, hogy Mohamed Szalah sorozatban harmadszor kispados.

Premier League – nagyon messze a címvédés!

