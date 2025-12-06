Arne Slot csak Szoboszlaiban bízhat, kispadon a Liverpool sztárja

Leeds-Liverpool meccset rendeznek szombaton este a Premier League 15. fordulójában. A találkozón újra veszélybe kerülhet Arne Slot állása, a holland szakember csak akkor lehet nyugodt, ha Szoboszlai Dominikék megnyerik a találkozót. Éppen ezért Slot nem kockáztathat, erős kezdőcsapatot kell pályára küldenie.
A Pool kezdőcsapatában Szoboszlai Dominik természetesen, s visszakerült oda a balhátvéd posztra Kerkez Milos is. Érdekesség, hogy Mohamed Szalah sorozatban harmadszor kispados.
Premier League – nagyon messze a címvédés!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a címvédő Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is hétről hétre a legnagyobb sztárok között küzd a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
