Koppenhága karácsonykor mesebirodalommá változik – Ezért imádják annyian a dán fővárost télen

A Budapest Airport 2025/26-os téli menetrendjének köszönhetően október végétől a magyar fővárosból 7 új úti cél is elérhetővé vált, ezek egyike a dán főváros, Koppenhága, ahová a skandináv légitársaság a szombat kivételével napi rendszerességgel közlekedik, januárban ez a szám azonban heti 4 alkalomra fog csökkenni.

A különleges fekvésű Koppenhága nemcsak nyáron, de télen is izgalmas úti cél, ahol az izgalmas látnivalók mellett hangulatos téli vásárok is várnak.

Fotó: wikipedia

Koppenhága a téli ajándék, amit neked is látnod kell

Koppenhága tökéletes úti cél lehet mindazoknak, akik a kényelmes, nyugodt városlátogatásokat preferálják. A városban ugyanis harmonikusan olvad össze a történelmi hangulat, a skandináv elegancia és a könnyed, modern életstílus. Ugyanakkor itt is átélhetjük a téli időszak minden szépségét a karácsonyi vásároktól az utcák ünnepi dekorációjáig.

De lássuk, mit érdemes felfedezni a gyönyörű skandináv városban. Először is, a helyszín, amit már mindenki látott legalább képeslapokon, vagy manapság inkább az interneten, az a színes házsoráról, és a csatornán horgonyzó hajókról nevezetes Nyhavn, vagyis Koppenhága történelmi kikötője, amely a XVII. században épült, ma viszont éttermeivel, bárjaival a város talán legforgalmasabb turisztikai nevezetessége.

Nyhavn történelmi kikötője is karácsonyi hangulatba burkolózik ilyenkor.

Fotó: Shutterstock

Innen egy rövid sétára található az 1760-ban épült, és négy egyforma rokokó stílusú épületből álló Amalienborg-palota, amely a dán királyi család téli rezidenciája. Az épületek egy nyolcszögletű teret, az Amalienborg Slotsplads-ot ölelik körül, melynek közepén V. Frigyes dán király lovasszobra áll. Innen egy rövid sétára található az 1662-ben épült látványos csillagerőd, a Kastellet, amely Észak-Európa legjobb állapotban fennmaradt erődítménye. A vörös kaszárnyák és raktárépületek mellett a Kastelletnek saját szélmalma és temploma is van.

A Fekete Gyémánt, azaz a koppenhágai könyvtár épülete a modern építészet gyöngyszeme.

Fotó: User:Colin / wikipedia

Koppenhága további uralkodói épületei a dán parlamentnek és kormányhivatalnak is helyet adó Christiansborg-palota a Slotsholmen-szigeten, illetve a reneszánsz stílusú Rosenborg-kastély, ahol a koronaékszereket őrzik.

Milyen a karácsonyi hangulat a dán fővárosban?

Decemberben érdemes ellátogatni Koppenhága bájos, hangulatos karácsonyi vásáraira is, amelyekből több is akad a városban.