Koppenhága karácsonykor mesebirodalommá változik – Ezért imádják annyian a dán fővárost télen

A Budapest Airport 2025/26-os téli menetrendjének köszönhetően október végétől a magyar fővárosból 7 új úti cél is elérhetővé vált, ezek egyike a dán főváros, Koppenhága, ahová a skandináv légitársaság a szombat kivételével napi rendszerességgel közlekedik, januárban ez a szám azonban heti 4 alkalomra fog csökkenni.
Koppenhága tökéletes úti cél lehet mindazoknak, akik a kényelmes, nyugodt városlátogatásokat preferálják. A városban ugyanis harmonikusan olvad össze a történelmi hangulat, a skandináv elegancia és a könnyed, modern életstílus. Ugyanakkor itt is átélhetjük a téli időszak minden szépségét a karácsonyi vásároktól az utcák ünnepi dekorációjáig.
De lássuk, mit érdemes felfedezni a gyönyörű skandináv városban. Először is, a helyszín, amit már mindenki látott legalább képeslapokon, vagy manapság inkább az interneten, az a színes házsoráról, és a csatornán horgonyzó hajókról nevezetes Nyhavn, vagyis Koppenhága történelmi kikötője, amely a XVII. században épült, ma viszont éttermeivel, bárjaival a város talán legforgalmasabb turisztikai nevezetessége.
Innen egy rövid sétára található az 1760-ban épült, és négy egyforma rokokó stílusú épületből álló Amalienborg-palota, amely a dán királyi család téli rezidenciája. Az épületek egy nyolcszögletű teret, az Amalienborg Slotsplads-ot ölelik körül, melynek közepén V. Frigyes dán király lovasszobra áll. Innen egy rövid sétára található az 1662-ben épült látványos csillagerőd, a Kastellet, amely Észak-Európa legjobb állapotban fennmaradt erődítménye. A vörös kaszárnyák és raktárépületek mellett a Kastelletnek saját szélmalma és temploma is van.
Koppenhága további uralkodói épületei a dán parlamentnek és kormányhivatalnak is helyet adó Christiansborg-palota a Slotsholmen-szigeten, illetve a reneszánsz stílusú Rosenborg-kastély, ahol a koronaékszereket őrzik.
Decemberben érdemes ellátogatni Koppenhága bájos, hangulatos karácsonyi vásáraira is, amelyekből több is akad a városban.
Az egyik legismertebb a híres Tivoli parkban rendezett karácsonyi vásár, amely idén november 14. és 2026. január 4-e között várja a látogatókat. A karácsonyi hangulatról az alpesi expressz és egy óriási „Alp Gasthaus”, valamint legalább 50 kézműves árukat, ételt, italt kínáló stand, karácsonyfa, körhinta gondoskodik. Nem érdemes kihagyni a Nyhavn-on rendezett karácsonyi vásárt sem, amely ilyenkor ünnepi hangulatot ölt magára.
A híres helyi áruházak, mint a Magasin, vagy az Illum gyönyörű karácsonyi dekorációkkal, és izgalmas ajándékötletekkel várják a betérőket.
Nézd meg, milyen hangulatos a téli Koppenhága:
