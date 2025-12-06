Koppenhága karácsonykor mesebirodalommá változik – Ezért imádják annyian a dán fővárost télen

Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Koppenhága karácsonykor mesebirodalommá változik – Ezért imádják annyira a dán fővárost télen

2025. december 06.
A Budapest Airport téli menetrendjének köszönhetően ezen a télen egy izgalmas skandináv városba juthatunk el. Galériánkban megnézheted, miért rajong mindenki Koppenhága egyedülálló hangulatáért.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

A Budapest Airport 2025/26-os téli menetrendjének köszönhetően október végétől a magyar fővárosból 7 új úti cél is elérhetővé vált, ezek egyike a dán főváros, Koppenhága, ahová a skandináv légitársaság a szombat kivételével napi rendszerességgel közlekedik, januárban ez a szám azonban heti 4 alkalomra fog csökkenni.

A különleges fekvésű Koppenhága a magasból
A különleges fekvésű Koppenhága nemcsak nyáron, de télen is izgalmas úti cél, ahol az izgalmas látnivalók mellett hangulatos téli vásárok is várnak.
Fotó: wikipedia

Koppenhága a téli ajándék, amit neked is látnod kell

Koppenhága tökéletes úti cél lehet mindazoknak, akik a kényelmes, nyugodt városlátogatásokat preferálják. A városban ugyanis harmonikusan olvad össze a történelmi hangulat, a skandináv elegancia és a könnyed, modern életstílus. Ugyanakkor itt is átélhetjük a téli időszak minden szépségét a karácsonyi vásároktól az utcák ünnepi dekorációjáig.

De lássuk, mit érdemes felfedezni a gyönyörű skandináv városban. Először is, a helyszín, amit már mindenki látott legalább képeslapokon, vagy manapság inkább az interneten, az a színes házsoráról, és a csatornán horgonyzó hajókról nevezetes Nyhavn, vagyis Koppenhága történelmi kikötője, amely a XVII. században épült, ma viszont éttermeivel, bárjaival a város talán legforgalmasabb turisztikai nevezetessége.

Nyhavn kikötő karácsonyi vásári hangulatban Koppenhágában
Nyhavn történelmi kikötője is karácsonyi hangulatba burkolózik ilyenkor.
Fotó: Shutterstock 

Innen egy rövid sétára található az 1760-ban épült, és négy egyforma rokokó stílusú épületből álló Amalienborg-palota, amely a dán királyi család téli rezidenciája. Az épületek egy nyolcszögletű teret, az Amalienborg Slotsplads-ot ölelik körül, melynek közepén V. Frigyes dán király lovasszobra áll. Innen egy rövid sétára található az 1662-ben épült látványos csillagerőd, a Kastellet, amely Észak-Európa legjobb állapotban fennmaradt erődítménye. A vörös kaszárnyák és raktárépületek mellett a Kastelletnek saját szélmalma és temploma is van.

A koppenhágai könyvtár épülete
A Fekete Gyémánt, azaz a koppenhágai könyvtár épülete a modern építészet gyöngyszeme.
Fotó: User:Colin / wikipedia

Koppenhága további uralkodói épületei a dán parlamentnek és kormányhivatalnak is helyet adó Christiansborg-palota a Slotsholmen-szigeten, illetve a reneszánsz stílusú Rosenborg-kastély, ahol a koronaékszereket őrzik.

Milyen a karácsonyi hangulat a dán fővárosban?

Decemberben érdemes ellátogatni Koppenhága bájos, hangulatos karácsonyi vásáraira is, amelyekből több is akad a városban.

Koppenhága karácsonyi vására
Koppenhágában is sorra nyitnak a karácsonyi vásárok, ahová érdemes ilyenkor ellátogatni.
Fotó: Shutterstock 

Az egyik legismertebb a híres Tivoli parkban rendezett karácsonyi vásár, amely idén november 14. és 2026. január 4-e között várja a látogatókat. A karácsonyi hangulatról az alpesi expressz és egy óriási „Alp Gasthaus”, valamint legalább 50 kézműves árukat, ételt, italt kínáló stand, karácsonyfa, körhinta gondoskodik. Nem érdemes kihagyni a Nyhavn-on rendezett karácsonyi vásárt sem, amely ilyenkor ünnepi hangulatot ölt magára.

A híres helyi áruházak, mint a Magasin, vagy az Illum gyönyörű karácsonyi dekorációkkal, és izgalmas ajándékötletekkel várják a betérőket. 

Koppenhága egyik legismertebb nevezetessége az Andersen 1831-es meséje alapján készült KIs hableány.
Az 1606 - 1633 között, IV. Keresztély mulatságai számára épült Rosenborg-kastély ma múzeumként működik.
A Kastellet csillagerőd barokk stílusú temploma, a Kastelskirken 1703-04-ben épült.
A Kastellet szélmalma, amely 1847-ben, a délnyugati Királybástyán épült.
A XX. század elején épült hatalmas Christiansborg-palota az egyetlen épület a világon, amely egyszerre ad otthont a három legfelsőbb hatalomnak, a végrehajtásnak, a törvényhozásnak és az igazságszolgáltatásnak.
Nyhavn történelmi kikötője az 1671-ben kiásott mesterséges csatorna mentén épült ki, egykor tengerészek, halászok és matrózok negyede volt, ma turisták jönnek ide főként.
A koppenhágai Vároisháza tér, vagyis a Rådhuspladsen kedvelt városi csomópont.
A Dán Hadtörténeti Múzeum, amely IV. Keresztély fegyvertárában, más néven Arzenáljában kapott helyet.
A Børsen, azaz az egykori tőzsde gyönyörű épülete, amely 1640-ben készült el.
A Tivoli kertek legrégebbi épülete a Pantomim Színház, amely 1874-ben nyílt meg.
Galéria: Koppenhága karácsonyi pompában – Idén télen ezért válaszd a dán fővárost
1/10
Koppenhága egyik legismertebb nevezetessége az Andersen 1831-es meséje alapján készült KIs hableány.

 

Nézd meg, milyen hangulatos a téli Koppenhága:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
