„A nászutunk után a férjem öt évet kapott az orvosoktól – most mindenki önzőnek tartanak minket, mert így is a családalapításon dolgozunk”

Agydaganattal küzd egy egykori rögbijátékos, aki a nászútról hazaérve, pár nappal később rohamot kapott, amely egy gyógyíthatatlan agydaganat előszele volt. A férfi mindössze 5 évet kapott az életben maradásra, feleségével pedig mindent megtesznek, hogy ezalatt az idő alatt családot tudjanak alapítani.
Friss házasként élvezniük kellett volna az életet, azonban egy lesújtó hír mindent megváltoztatott. Vicky és Tom Chapman kálváriája 2025. március 16-án, mindössze néhány nappal a nászútjuk után vette kezdetét, amikor a férfi rohamot kapott, és a feleségének újra kellett élesztenie. Rengeteg vizsgálat követte ezt az időszakot, melyek kimutatták, hogy Tom egy gyógyíthatatlan agydaganattal, úgynevezett 2-es fokú gliómával küzd. A pár minden vágya az volt, hogy családot alapítson, ezt pedig a diagnózis felállítása után sem adták fel. Még annak ellenére sem, hogy a férfi talán nem láthatja felnőni a gyermekeit. Vicky azt mondta, hogyha minden jól alakul, férje láthatja majd felnőni a gyermekeit, mire Tom annyit felelt, hogyha nem lesz erre lehetősége, legalább hagy maga után valami maradandót.
Ez a vágy azonban rengeteg embernek a nem tetszését eredményezte. A házaspár tudta, hogy lesznek, akik ezt ellenezni fogják, sőt van, hogy önzőnek nevezik őket a döntésük miatt.
Azt hiszem én is ugyanezt gondolnám, ha nem lennék ebben a helyzetben
– mondta Vicky. A házaspár felidézte a napot, amikor az életük teljesen megváltozott.
A kutya felébresztette Vickyt, mert érezte, hogy valami történik velem. Rohamom volt. Azt sem tudom igazán, mi az a roham. Aztán Vicki hívta a mentőket, mert leállt a légzésem, ezért megpróbált újraéleszteni. Szerencsére nem lakunk túl messze a kórháztól, így a mentőautó úgy öt percen belül itt volt
- meséli Tom felidézve a roham napját. Az orvosok kezdetben szélütésre gyanakodtak, majd a vizsgálatok megállapították, hogy 2-es fokú gliómája van, ami egyfajta rákos agydaganat, és amely egy MR vizsgálat alapján kiderült, már WC-papír guriga méretű. A férfi átesett egy műtéten, melynek során sikeresen eltávolították az agydaganatot, de ennek ellenére az állapota gyógyíthatatlan és mindössze 5 évet ígértek neki. Ahhoz, hogy Tom minél tovább életben maradhasson jelenleg sugár- és kemoterápiában is részesül. Ezt a rövid időt kihasználva a házaspár mindent megtesz annak érdekében, hogy minél több közös emléket gyűjtsenek, és a babaprojekten is dolgoznak IVF (in vitro megtermékenyítés) formájában.
Természetes úton próbálkoztunk azután, hogy visszatértünk a nászútról. De mivel sugár-és kemoterápiás kezelés alatt állok, így az IVF a megoldás
- mondta Tom, aki reménykedik abban, hogy mielőbb édesapává válik. Tom korábban rögbijátékosként építette a karrierjét, amelyről így emlékezett meg: „Otthagytam a rögbit, aztán összeházasodtunk, nászútra mentünk, és a családalapításon gondolkodtunk, és minden ilyesmin. Ezek voltak a következő lépéseink, és most egy kicsit felborult a helyzetünk.”
Tom nem adta fel az edzést a betegsége ellenére sem: továbbra is jár ezdőterembe, és jelenleg a londoni maratonra készül. Feleségével közösen létrehoztak egy jótékonysági szervezetet, amely rögbizni segíti azokat a gyerekeket, akik az iskolájukon keresztül nem tudják végezni a sportot.
Tom végezetül azt mondta:
Ez egyike azoknak a dolgoknak, amikről soha nem gondolnád, hogy megtörténhetnek veled. Még csak a mi radarunkon sem volt, és mivel nincsenek ismert tünetei, így nem volt semmilyen figyelmeztetés. Csak azt szeretnénk, hogy több ember tudjon a betegségről
