Igaz a legenda? Dubaji csokis lángost árulnak a Bazilikánál: teszteltük!

dubaji csoki
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 29. 10:30
karácsonyi vásárédességlángos
Csodájára járnak az emberek a budapesti karácsonyi vásár szenzációjának. A Bazilikánál egy lángosos olyan ízvilágot kínál, amire mindenki azt mondja: dubaji csokis lángos! Utánajártunk, hogy tényleg igaz-e: valóban megalkották a dubaji csokis lángost? Meg fogsz lepődni!
Erdei Róbert Arnold
Épphogy megnyíltak a karácsonyi vásárok Budapest-szerte, híre ment az egyik standnak a Bazilikánál. A dubaji csoki-láz karácsonyra újra fellobbant. Nem is akárhogyan! Az emberek Kővári Sándor lángosozójánál igazi különlegességgel találkoznak, aminek a láttán sokaknak egy kérdés ugrik be: az ott dubaji csokis lángos?

dubaji csoki
Megtaláltuk a dubaji csokis lángost / Fotó: Gabor Zoltan

Dubaji csokis lángosmámor

Izgatottan húzták múlt szombat este E. Rékát a gyerekei a bazilikai karácsonyi vásárban a hely egyik legnépszerűbb lángosozójához. A háromgyermekes anyuka ünnepi ráhangolódásként mindig elviszi a vásárba a fiatalokat, és az idei első ünnepi sétájuk emlékezetessé vált, amit az egyik adventi Facebook-csoportban mesélt el.

- A lányom rohant a tömegben, a két fiam pedig húzott, hogy menjünk azonnal, gyorsan! Az egyik lángosos dubaji csokisat árul. Nagyon szeretik azt a csokit, ezért nem volt választás, odamentünk megnézni. És tényleg az volt! A többi vásárló mosolyogva adta át a családtagjainak, hogy tessék, itt a dubaji! – idézte fel az anyuka nevető emojikkal bejegyzésében, kiemelve: nem volt választása, vásárolt a három gyermekének a pisztáciás ízbombából.

De vajon tényleg igaz lenne? Dubaji csokis lángossal hódítanak a karácsonyi vásárban? Utánanéztünk!

„Bármit elfogadok”

Nem kellett sokáig keresnie kollégáinknak a híres lángosost: olyan népszerű, hogy hosszú sorok kígyóztak a stand előtt. Mindenféle ízvilágot kínáltak, és igen… Egy lángosfajta mind közül kitűnt: pisztáciás-nutellás ízben kínálták.

A nutellás lángost a külföldiek nagyon szeretik, imádják az édes-sós tésztás termékeket. Akik idejönnek a vásárba, alapból nutellás lángost keresnek, hiszen az hasonlít a megszokott ízvilágukhoz a legjobban. Gondoltam, fűszerezzük meg ezt egy kis pisztáciával, amit pisztáciás krémmel bolondítunk meg. Egészen jó kombó a pisztácia és a nutella a lángoson, különleges

– árulta el a Borsnak Kővári Sándor, a Kővári Grill tulajdonosa.

A lángosozó tulajdonosa extrém ízvilágot akart / Fotó: Gabor Zoltan

Ő ötlötte ki az idei ünnepi szezon szenzációját:

  • lángostészta, 
  • nutella,
  • szárított pisztáciadarabok, 
  • krémes pisztáciaöntet

- ebből áll össze a legendás pisztáciás lángos.

Szárított pisztáciával szórják meg a lángos tetejét / Fotó: Gabor Zoltan

Kollégánk tesztelte is a lángost! A sós, ropogós tészta összeolvadt a nutella és a pisztácia együttesével, magyar ízlésnek kétségtelenül fura, de érdekes.

Teszteltük, milyen a legendás lángos! / Fotó: Gabor Zoltan

Bár dubaji csokis lángosként ment híre, a hely tulajdonosa azonban kiemelte: örül, hogy ennyire népszerű a lángosa, de ő nem nevezi dubaji csokisnak.

- A dubaji csoki most nagyon felkapott, és a pisztácia is. Nem a csoki ihlette a lángost, mert ahhoz még más hozzávalók is kellenének, például metélt tészta. Ha nagyon szeretik dubaji csokis lángosnak hívni az emberek, akkor csak bátran, én nem így hirdetem. Ami pisztáciás-csokis, arra mostanában könnyen rámondják, hogy dubaji. De ha dubaji lángost kérnek, akkor dubaji lángosként adom oda, mert a vevőnek mindig igaza van. Ha a marhapörköltes lángost gulyásosnak kérik, akkor akként adom oda – zárta szavait a lángosozó tulajdonosa.

Korábban a dubaji csokit is teszteltük. Erről a Ripost videóját itt nézheted meg:

 

