Igaz a legenda? Dubaji csokis lángost árulnak a Bazilikánál: teszteltük!

Épphogy megnyíltak a karácsonyi vásárok Budapest-szerte, híre ment az egyik standnak a Bazilikánál. A dubaji csoki-láz karácsonyra újra fellobbant. Nem is akárhogyan! Az emberek Kővári Sándor lángosozójánál igazi különlegességgel találkoznak, aminek a láttán sokaknak egy kérdés ugrik be: az ott dubaji csokis lángos?

Megtaláltuk a dubaji csokis lángost / Fotó: Gabor Zoltan

Dubaji csokis lángosmámor

Izgatottan húzták múlt szombat este E. Rékát a gyerekei a bazilikai karácsonyi vásárban a hely egyik legnépszerűbb lángosozójához. A háromgyermekes anyuka ünnepi ráhangolódásként mindig elviszi a vásárba a fiatalokat, és az idei első ünnepi sétájuk emlékezetessé vált, amit az egyik adventi Facebook-csoportban mesélt el.

- A lányom rohant a tömegben, a két fiam pedig húzott, hogy menjünk azonnal, gyorsan! Az egyik lángosos dubaji csokisat árul. Nagyon szeretik azt a csokit, ezért nem volt választás, odamentünk megnézni. És tényleg az volt! A többi vásárló mosolyogva adta át a családtagjainak, hogy tessék, itt a dubaji! – idézte fel az anyuka nevető emojikkal bejegyzésében, kiemelve: nem volt választása, vásárolt a három gyermekének a pisztáciás ízbombából.

De vajon tényleg igaz lenne? Dubaji csokis lángossal hódítanak a karácsonyi vásárban? Utánanéztünk!

„Bármit elfogadok”

Nem kellett sokáig keresnie kollégáinknak a híres lángosost: olyan népszerű, hogy hosszú sorok kígyóztak a stand előtt. Mindenféle ízvilágot kínáltak, és igen… Egy lángosfajta mind közül kitűnt: pisztáciás-nutellás ízben kínálták.

A nutellás lángost a külföldiek nagyon szeretik, imádják az édes-sós tésztás termékeket. Akik idejönnek a vásárba, alapból nutellás lángost keresnek, hiszen az hasonlít a megszokott ízvilágukhoz a legjobban. Gondoltam, fűszerezzük meg ezt egy kis pisztáciával, amit pisztáciás krémmel bolondítunk meg. Egészen jó kombó a pisztácia és a nutella a lángoson, különleges

– árulta el a Borsnak Kővári Sándor, a Kővári Grill tulajdonosa.

A lángosozó tulajdonosa extrém ízvilágot akart / Fotó: Gabor Zoltan

Ő ötlötte ki az idei ünnepi szezon szenzációját:

lángostészta,

nutella,

szárított pisztáciadarabok,

krémes pisztáciaöntet

- ebből áll össze a legendás pisztáciás lángos.