Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Melinda, Vivien névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ne fizess, ha ingyen is a tiéd lehet: itt az egyik legjobb előkarácsonyi ajándék

videójátékok
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 02. 12:55
Ubisoftingyenes
A Ubisoft Connect ötödik évfordulóját ünnepli, ennek apropójaként az egyik legjobb saját fejlesztésű videójátékukat adják oda teljesen ingyen a felhasználóknak. Kell ennél jobb karácsonyi ajándék?

Ahogy közeledik a karácsony, úgy kezd el egyre jobban bizseregni a gamerek keze. Ebben az időszakban több tucat teljesen ingyenes programot vágnak a gyártók, kiadók és viszonteladók azokhoz, akik hajlandóak regisztrálni a különböző platformokra. Steam, Epic Games, GOG, Ubisoft, Fanatical és még lehetne sorolni azokat a felületeket, ahol pár kattintás után máris a könyvtárban landol az ajándék. Az első fecske ebben a sorban a Ubisoft, amelyik a Connect alkalmazás ötödik évfordulójára az Immortals Fenyx Risinget készítette be a virtuális karácsonyfa alá.

Előkarácsonyi ajándék: a görög istenek fontos szerepet játszanak az év egyik legjobb, teljesen ingyenesen megszerezhető videójátékában
Előkarácsonyi ajándék: a görög istenek fontos szerepet játszanak az év egyik legjobb, teljesen ingyenesen megszerezhető videójátékában  Forrás: Andrij Ter

Ingyen játék karácsonyra

A saját példányokat már most bezsebelhetik azok, akik belépnek a fiókjukba akár új regisztráció után, akár meglévő felhasználóként. A videójáték 2020-ban jelent meg, vagyis már nem egy “mai csirke”, azonban rajzfilmes grafikájával, színes és akciódús játékmenetével, valamint elképesztő humorával még mindig megállja a helyét. A kritikusok és a játékosok egyaránt elsöprően pozitív véleménnyel voltak a görög mitológia alapjaira felhúzott alkotásra, amely több ponton emlékeztet az év játéka díjjal is kitüntetett, Nintendóra 2017-ben megjelent Legend of Zelda: Breath of the Wildra.

December első napjaiban érkeznek majd futószalagon az Epic Games felületén megszerezhető ingyenes programok, amelyek között az elmúlt években olyan legendás klasszikusok is felbukkantak, mint a Grand Theft Auto V, a Control, a Dredge, a Kingdom Come Deliverance és a The Outer Worlds. Már most keringenek a videók és cikkek arról, hogy 2025-re miket tervez a Steam vetélytársának kikiáltott gyűjtőoldal, azonban az elmúlt évek tapasztalatai alapján szinte lehetetlen megjósolni, hogy melyik cím mellé kerül oda a “100%-os kedvezmény” plecsni.

Azok számára, akik ténylegesen szeretnék birtokolni a megvásárolt játékokat, a Good Old Games, azaz a GOG irányába érdemes nézelődni. A The Witcher és Cyberpunk 2077-ről ismert lengyel fejlesztőcsapat, a CD Projekt Red birtokában lévő oldalon majdnem minden megtalálható a klasszikus retro daraboktól kezdve a legújabb megjelenésekig. A GOG legnagyobb előnye, hogy “DRM free” formában kapják meg a júzerek az ezen az oldalon megszerzett játékokat, azaz nincs semmilyen jogi korlátja annak, hogy mit kezdenek velük. Feltelepíthetik több eszközre, kiírhatják CD-re vagy DVD-re, valamint internethozzáférés nélkül is futtathatják őket.

A Steam, mint a PC-s platformok zászlóshajója, szintén tartogat meglepetéseket. Mivel karácsony környékén az emberek több időt töltenek a szünet és szabadságok miatt a képernyők előtt, ezért érdemes őket ingyenes tartalmakkal bombázni. A nagy karácsonyi Steam vásár hatalmas kedvezményei mellett néhány nulla forintért megkaparintható cím is lapul a pixelek között. Emellett ismét gyűjthetik majd a gamerek a virtuális kártyákat, amelyek eladásával szintén össze lehet kaparni majd néhány eurót, amiből a leárazás-cunami olcsóbb termékei közül akár többet is be lehet húzni.

Egy szó, mint száz: a karácsonyi időszak minden játékosnak tartogat meglepetéseket. Ingyenes ajándékok, elképesztő leárazások és egyéb digitális jóságok várják azokat, akik minden nap néhány kattintást rászánnak arra, hogy gyarapítsák a gyűjteményüket.
 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu