Ne fizess, ha ingyen is a tiéd lehet: itt az egyik legjobb előkarácsonyi ajándék

Ahogy közeledik a karácsony, úgy kezd el egyre jobban bizseregni a gamerek keze. Ebben az időszakban több tucat teljesen ingyenes programot vágnak a gyártók, kiadók és viszonteladók azokhoz, akik hajlandóak regisztrálni a különböző platformokra. Steam, Epic Games, GOG, Ubisoft, Fanatical és még lehetne sorolni azokat a felületeket, ahol pár kattintás után máris a könyvtárban landol az ajándék. Az első fecske ebben a sorban a Ubisoft, amelyik a Connect alkalmazás ötödik évfordulójára az Immortals Fenyx Risinget készítette be a virtuális karácsonyfa alá.

Előkarácsonyi ajándék: a görög istenek fontos szerepet játszanak az év egyik legjobb, teljesen ingyenesen megszerezhető videójátékában Forrás: Andrij Ter

Ingyen játék karácsonyra

A saját példányokat már most bezsebelhetik azok, akik belépnek a fiókjukba akár új regisztráció után, akár meglévő felhasználóként. A videójáték 2020-ban jelent meg, vagyis már nem egy “mai csirke”, azonban rajzfilmes grafikájával, színes és akciódús játékmenetével, valamint elképesztő humorával még mindig megállja a helyét. A kritikusok és a játékosok egyaránt elsöprően pozitív véleménnyel voltak a görög mitológia alapjaira felhúzott alkotásra, amely több ponton emlékeztet az év játéka díjjal is kitüntetett, Nintendóra 2017-ben megjelent Legend of Zelda: Breath of the Wildra.

December első napjaiban érkeznek majd futószalagon az Epic Games felületén megszerezhető ingyenes programok, amelyek között az elmúlt években olyan legendás klasszikusok is felbukkantak, mint a Grand Theft Auto V, a Control, a Dredge, a Kingdom Come Deliverance és a The Outer Worlds. Már most keringenek a videók és cikkek arról, hogy 2025-re miket tervez a Steam vetélytársának kikiáltott gyűjtőoldal, azonban az elmúlt évek tapasztalatai alapján szinte lehetetlen megjósolni, hogy melyik cím mellé kerül oda a “100%-os kedvezmény” plecsni.

Azok számára, akik ténylegesen szeretnék birtokolni a megvásárolt játékokat, a Good Old Games, azaz a GOG irányába érdemes nézelődni. A The Witcher és Cyberpunk 2077-ről ismert lengyel fejlesztőcsapat, a CD Projekt Red birtokában lévő oldalon majdnem minden megtalálható a klasszikus retro daraboktól kezdve a legújabb megjelenésekig. A GOG legnagyobb előnye, hogy “DRM free” formában kapják meg a júzerek az ezen az oldalon megszerzett játékokat, azaz nincs semmilyen jogi korlátja annak, hogy mit kezdenek velük. Feltelepíthetik több eszközre, kiírhatják CD-re vagy DVD-re, valamint internethozzáférés nélkül is futtathatják őket.