Kongatják a vészharangokat, újabb csúszásra készülhetnek a rajongók

videójátékok
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 05. 22:15
GTA VImegjelenés
A világ legjobban várt videójátékáról azt pletykálják, hogy egyáltalán nem biztos a 2026 májusi megjelenés.

A Rockstar Games pénzt, időt és energiát nem kímél, ha a maximalizmusról van szó. A zseniális Red Dead Redemption első és második része, valamint a Grand Theft Auto-széria a valaha volt legjobbak közé került az elmúlt években, ezért nem véletlen, hogy tűkön ülve várják a rajongók, hogy mikor landol már a boltokban a Grand Theft Auto VI. A nyílt világú akció első kedvcsináló videói minden rekordot megdöntöttek, hatalmas tömegek már a szabadságukat is leadták jó előre a HR-nek, hogy nyugodtan pörgethessék Jason és Lucia kalandjait. Hiába azonban a jelenleg hivatalosnak tekinthető 2026. május 26-ig megjelenés, egy meg nem nevezett belsős informátor szerint fel kell készülni a legrosszabbra, a további csúszásra.

Vajon mikor érkezik a Grand Theft Auto-széria várva várt hatodik része?
Vajon mikor érkezik a Grand Theft Auto-széria várva várt hatodik része?  Fotó: Rockstar Games

Ismét csúszik a Grand Theft Auto VI: megjelenik egyáltalán valaha?

Ami biztos, hogy százmillió dolláros fejlesztési költségeket kóstál jelenleg ez a grandiózus projekt, ezért biztosan nem szeretnének félkész terméket a rajongók elé tárni a rockstarosok. Egy kifogástalan minőségű, valódi tartalommal megtöltött program várja majd azokat, akik kifizetik a 35 000 Ft-os, sőt akár 40 000 Ft-os vételárat. További aggasztó jel az iparági szivárogtató megszólalása mellett, hogy a Rockstar Games a GTA VI megjelenési dátumát levette több hivatalos oldalról. A közösségi médiában arról zajlik jelenleg a diskurzus, hogy bár maga a játék majdnem teljesen kész van, a tesztelés még nem kezdődött el értemben. Utóbbit sok fejlesztő-kiadó nem veszi elég komolyan, ennek következményeit a gamerek isszák meg, elég csak a Cyberpunk 2077 vagy a No Man’s Sky körüli fiaskókra gondolni. Az évtizedes fejlesztés eredményére tehát a jelek szerint még várni kell hosszú hónapokat, azonban a kész termék bizonyára kárpótolja majd azokat, akik fogékonyak a műfajra. A polgárpukkasztó, erőszakos, nyíltan szexuális és mégis szörnyen valóságos jelenetek és párbeszédek kövezték ki a GTA franchise sikerének útját, ezekből az ismérvekből minden bizonnyal ezúttal sem engednek a készítők.
 

