Megrázó hírt kaptunk: az utcán találták meg holtan a 34 éves focistát

Egy korábbi labdarúgó, aki pályafutását Franciaországban töltötte, rejtélyes körülmények között elhunyt. Holttestét állítólag Gabon utcáin találták meg.

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Yrondu Musavu-King, a gaboni válogatott játékos tragikus módon június 5-én elhunyt, hazája és Franciaország kiadványai szerint, korábbi klubjai pedig tiszteletüket tették előtte.

Musavu-King, aki 2022-ben vonult vissza a futballtól, Európa-szerte játszott klubokban, de inkább a franciaországi klubokban volt ismert. Halála mindössze egy héttel azután történt, hogy a francia futballvilágot sokkolta a toulouse-i Bryan Bergougnoux halála.

A francia La Dépêche című lap információi szerint Musavu-King holttestét „élettelenül találták meg egy ház mögött a gaboni Libreville-ben, a körülmények máig tisztázatlanok”. Tragikus haláláról további információ nem áll rendelkezésre.

Musavu-King 12 alkalommal szerepelt a gaboni válogatottban, és részt vett az Afrikai Nemzetek Kupáján. Több franciaországi klubban is játszott, köztük a Toulouse FC-ben, az FC Lorient-ben, az SM Caenben és a Le Mans FC-ben. Musavu-King Franciaországon kívül is megfordult, megfordult a spanyol Granada FC-ben, az olasz Udinese-ben és a svájci St. Gallenben.

Pályafutását Európán kívüli első klubjánál fejezte be, amikor 2021-ben egyetlen szezonra a Bengaluru FC-hez szerződött.