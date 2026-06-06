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Megrázó hírt kaptunk: az utcán találták meg holtan a 34 éves focistát

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors válogatott játékos
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 06. 07:15
franciaországholttest
Az egykori válogatott játékos holttestére az utcán találtak rá. Mindössze 34 éves volt.

Egy korábbi labdarúgó, aki pályafutását Franciaországban töltötte, rejtélyes körülmények között elhunyt. Holttestét állítólag Gabon utcáin találták meg.

gyertya, halál
Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Yrondu Musavu-King, a gaboni válogatott játékos tragikus módon június 5-én elhunyt, hazája és Franciaország kiadványai szerint, korábbi klubjai pedig tiszteletüket tették előtte.

Musavu-King, aki 2022-ben vonult vissza a futballtól, Európa-szerte játszott klubokban, de inkább a franciaországi klubokban volt ismert. Halála mindössze egy héttel azután történt, hogy a francia futballvilágot sokkolta a toulouse-i Bryan Bergougnoux halála.

A francia La Dépêche című lap információi szerint Musavu-King holttestét „élettelenül találták meg egy ház mögött a gaboni Libreville-ben, a körülmények máig tisztázatlanok”. Tragikus haláláról további információ nem áll rendelkezésre. 

Musavu-King 12 alkalommal szerepelt a gaboni válogatottban, és részt vett az Afrikai Nemzetek Kupáján. Több franciaországi klubban is játszott, köztük a Toulouse FC-ben, az FC Lorient-ben, az SM Caenben és a Le Mans FC-ben. Musavu-King Franciaországon kívül is megfordult, megfordult a spanyol Granada FC-ben, az olasz Udinese-ben és a svájci St. Gallenben.

Pályafutását Európán kívüli első klubjánál fejezte be, amikor 2021-ben egyetlen szezonra a Bengaluru FC-hez szerződött.

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