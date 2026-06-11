Lebukott Kerkez Milos: Itt tűnt fel, miután idő előtt otthagyta a válogatottat

Magánéleti okokra hivatkozva hagyta ki a magyar válogatott Kazahsztán elleni felkészülési mérkőzését Kerkez Milos. A rejtély azonban nem maradt sokáig megfejtetlen: a Metropol megírta, hogy a Liverpool balhátvédje egy esküvő miatt utazott el, a jelek szerint pedig már a napsütötte Mallorcán pihen.
A 22 éves futballista az elmúlt napokban csendes volt a közösségi médiában, ám fodrásza több közös fotót is megosztott vele, amelyekből kiderült, hogy Milos bátyja, Rade esküvőjén vett részt a hétvégén.
Az ünnepséget követően másik testvére, Marko egy repülőgépről posztolt közös képet vele, ám akkor még senki sem tudta, mi lesz az úticéljuk.
Mostanra azonban lehullott a lepel: Kerkez a festői Mallorcán pihen, ahonnan a minap be is jelentkezett.
A pihenésre szüksége is van a Liverpool játékosának, hiszen rendkívül hosszú idény áll mögötte. Angliában már augusztus elején megkezdődött számára a szezon, és még júniusban is pályára lépett a nemzeti csapatban. Úgy tűnik azonban, hogy a mallorcai kiruccanás nem csupán a lazításról szól: Kerkez a helyi spanyol klub edzőközpontjából is megosztott néhány edzés közben készült fotót Instagram-sztorijában. Szintén fodrászának köszönhetően az is kiderült, milyen elegáns szettben jelent meg bátyja esküvőjén.
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