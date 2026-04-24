Megőrülnek érte, aprócska miniszoknyában jelent meg Lionel Messi felesége

Lionel Messi felesége, Antonela Roccuzzo ismét bizonyította, hogy megkerülhetetlen alakja a divat világának. Az argentin szépség legfrissebb megjelenésével alátámasztotta: legyen szó bármilyen stílusról, magabiztosan és elegánsan viseli. A háromgyermekes édesanya ezúttal közösségi oldalán engedett bepillantást az év egyik legexkluzívabb ékszeres eseményének kulisszái mögé, ahol megjelenésével a figyelem középpontjába került.
Antonela Roccuzzo modell ismét "felrobbantotta" az Instagramot: káprázatos fotókat posztolt a Tiffany & Co. Blue Book 2026: Rejtett kert exkluzív bemutatójáról. A sztáranyuka ezúttal nemcsak vendégként, hanem a luxusmárka nagyköveteként is tündökölt, és bizony nem bízta a véletlenre a megjelenését. Testhez simuló, fekete miniruhája elképesztően kiemelte az alakját, miközben magabiztos kisugárzásával gyakorlatilag ellopta a show-t. A rajongók persze azonnal beindultak: a kommentek között egymást érik a dicséretek, sokak szerint Antonela egyszerűen megállíthatatlan, ha stílusról és eleganciáról van szó.
