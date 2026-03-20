Gyászol Cristiano Ronaldo, így emlékezett meg imádott édesapjáról

Cristiano Ronaldo megható apák napi megemlékezést osztott meg néhai édesapjáról, akinek tragikus, 52 évesen bekövetkezett halála máig fájdalmat okoz a futballsztárnak.

A 41 éves játékos Instagram-bejegyzését egy olyan képpel kezdte, amelyen családja körében látható, öt gyermekével: Cristiano Jr.-ral, Alanával, Mateóval, Évával és Bella Esmeraldával. A képsorozatban azonban szerepelt egy második fotó is, amelyen a portugál sztár még fiatal férfiként látható édesapjával, Jose Dinis Aveiroval, aki 2005-ben, mindössze 52 évesen hunyt el.

Aveiro a madeirai Andorinha nevű helyi klubnál dolgozott felszerelésmenedzserként, és ő volt az, aki javasolta, hogy fia kezdje el a labdarúgást. Halálakor, amelyet májelégtelenség okozott, Ronaldo még csak két éve játszott a Manchester Unitednél, és akkor még nem sejthette, milyen elképesztő magasságokba jut majd a sportágban. Minden későbbi hírneve ellenére Ronaldo továbbra is fontosnak tartja, hogy tisztelegjen gyökerei előtt, ahogyan azt a bejegyzéshez írt feliratban is kifejezte: „Honnan jövök és kikért élek. Boldog Apák napját ❤️”.

Ronaldo maga is elismerte, hogy életében bonyolult volt a kapcsolata édesapjával, főként a volt katona alkoholizmusa miatt. Egy 2019-es interjúban Piers Morgannel elmondta, hogy apja tragikus állapota miatt „nem ismerte őt 100 százalékban”.

„Soha nem beszélgettünk úgy, mint egy normális apa és fia. Nehéz volt” – tette hozzá.

Apja korai halálának sebei annyira mélyek, hogy tavaly nyáron még arra sem volt képes, hogy csatlakozzon portugál válogatottbeli társaihoz a Diego Jota temetésén. Válogatottbeli csapatkapitányként sokan arra számítottak, hogy jelen lesz a temetésen, amikor Jotát hazájában helyezték örök nyugalomra. Morgannek novemberben ismét nyilatkozva így fogalmazott: „Van egy dolog, amit nem teszek: apám halála óta egyszer sem voltam temetőben.”

Ronaldo nővére, Katia Aveiro korábban arról beszélt, hogy apjuk 2005-ös halála után a média és a kíváncsiskodók mindenhová követték őket – még a temetőbe is.