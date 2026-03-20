Gyászol Cristiano Ronaldo, így emlékezett meg imádott édesapjáról

Cristiano Ronaldo megható apák napi megemlékezést osztott meg néhai édesapjáról, akinek tragikus, 52 évesen bekövetkezett halála máig fájdalmat okoz a futballsztárnak.
A 41 éves játékos Instagram-bejegyzését egy olyan képpel kezdte, amelyen családja körében látható, öt gyermekével: Cristiano Jr.-ral, Alanával, Mateóval, Évával és Bella Esmeraldával. A képsorozatban azonban szerepelt egy második fotó is, amelyen a portugál sztár még fiatal férfiként látható édesapjával, Jose Dinis Aveiroval, aki 2005-ben, mindössze 52 évesen hunyt el.
Aveiro a madeirai Andorinha nevű helyi klubnál dolgozott felszerelésmenedzserként, és ő volt az, aki javasolta, hogy fia kezdje el a labdarúgást. Halálakor, amelyet májelégtelenség okozott, Ronaldo még csak két éve játszott a Manchester Unitednél, és akkor még nem sejthette, milyen elképesztő magasságokba jut majd a sportágban. Minden későbbi hírneve ellenére Ronaldo továbbra is fontosnak tartja, hogy tisztelegjen gyökerei előtt, ahogyan azt a bejegyzéshez írt feliratban is kifejezte: „Honnan jövök és kikért élek. Boldog Apák napját ❤️”.
Ronaldo maga is elismerte, hogy életében bonyolult volt a kapcsolata édesapjával, főként a volt katona alkoholizmusa miatt. Egy 2019-es interjúban Piers Morgannel elmondta, hogy apja tragikus állapota miatt „nem ismerte őt 100 százalékban”.
„Soha nem beszélgettünk úgy, mint egy normális apa és fia. Nehéz volt” – tette hozzá.
Apja korai halálának sebei annyira mélyek, hogy tavaly nyáron még arra sem volt képes, hogy csatlakozzon portugál válogatottbeli társaihoz a Diego Jota temetésén. Válogatottbeli csapatkapitányként sokan arra számítottak, hogy jelen lesz a temetésen, amikor Jotát hazájában helyezték örök nyugalomra. Morgannek novemberben ismét nyilatkozva így fogalmazott: „Van egy dolog, amit nem teszek: apám halála óta egyszer sem voltam temetőben.”
Ronaldo nővére, Katia Aveiro korábban arról beszélt, hogy apjuk 2005-ös halála után a média és a kíváncsiskodók mindenhová követték őket – még a temetőbe is.
„Amikor apám 2005-ben meghalt, nemcsak a veszteség fájdalma volt jelen, hanem a kamerák és a kíváncsiskodók áradata is, akik a temetőbe és mindenhová követtek minket. Leírhatatlan tragédia volt. A sírok megrongálódtak, az emberek tiszteletlenül mászkáltak fel-alá a falakon. A káoszban nem tudtunk méltósággal távozni. A fájdalom elviselhetetlen volt.” – írta Instagramon a nyár folyamán.
Amikor édesapja meghalt, Ronaldo mindössze 20 éves volt, és akkoriban a legendás Sir Alex Ferguson irányítása alatt játszott az Old Traffordon. A mai napig emlékszik arra a figyelmes gesztusra, amelyet a menedzser tett felé nem sokkal Aveiro halála előtt.
„Valószínűleg ő már nem emlékszik rá, de elmondom, mert szép történet” – idézte fel Ronaldo.
„Egy nap apám kórházban volt, én pedig nagyon érzelmes állapotban voltam, mélyponton. Beszéltem vele, és azt mondta: ‘Cristiano, menj oda két-három napra.’ Nehéz meccsek vártak ránk, és akkor kulcsjátékos voltam. Azt mondta: ‘Nehéz lesz, mert komoly meccseink vannak, de megértem a helyzeted, és kihagylak, hogy elmehess meglátogatni apádat.’ Számomra ezek a legfontosabb dolgok – még a Bajnokok Ligája megnyerésénél, a bajnoki címeknél és kupáknál is fontosabbak. Ezért nagyra értékelem őt, mert amit mondott, azt mindig meg is tette. Ezt értékelnem kell.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.