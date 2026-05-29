Lisztes Krisztián meseszép exe nem vacakolt, megmondta a tutit

A Ferencváros tornásza, Székely Zója szerint a PSG nyeri a budapesti BL-döntőt, a klub focicsapatának kapusa, Gróf Dávid véleménye viszont az, hogy Arsenal lesz a győztes – még akkor is így gondolja, ha ezt fájdalmas neki kimondani.
A Fradi több sportolójánál is arra kereste a választ, vajon ki nyeri a szombati PSG-Arsenal BL-döntőt (18:00)? A focicsapatból Osváth Attila, Corbu Máriusz, Mariano Gómez és Lenny Joseph is a franciák győzelmére tippelt – utóbbi párizsi születésűként nem is mondhatott volna mást. Stefan Gartenmann és Gróf Dávid viszont angol sikert jósol.
Bár én united-os vagyok, úgyhogy fáj kimondani, de Arsenal
– fogalmazott a 37 éves kapus.
Az FTC azonban nemcsak a férfi sportolóit kérdezte meg a BL-döntő végkimeneteléről, a női labdarúgó-csapat egyik játékosa, Jadyn Grace Edwards is PSG győzelmet vár a Puskás Arénában. Sőt, szakosztályon kívül is jósoltatott a klub, méghozzá Székely Zójával. A tornásztól egyébként nem áll messze a foci, korábban ugyanis egy párt alkotott ifjabb Lisztes Krisztiánnal – ám az a kapcsolat tavaly véget ért.
Szerintem a PSG duplázni fog és behúzzák idén is a győzelmet
– írta a BL-döntőről a meseszép Székely Zója.
